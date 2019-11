12 cosas que no sabías de Rosalía, la cantante española más famosa del momento y la gran ganadora de los Grammy 2019

Rosalía se ha convertido en la artista del momento. La cantante española arrasó en los Grammy Latino 2019 que la ha puesto en la mira de los máximos representantes de la música que ahora buscan hacer un dueto con ella.



La cantante de 26 años ha tenido que trabajar muy duro para lograr hacerse un espacio en el mundo de la música. Ella supo que quería ser cantante cuando apenas tenía 7 años. En ese instante, la niña se puso a cantar en medio de una comida familiar y dejó a todos llorando.



Desde ese momento, su familia la apoyó para que pueda cumplir sus sueños y no se arrepienten de nada. Al inició todo fue difícil para Rosalía. A los 15 años se presentó en un programa de música en España llamado ‘Tú sí que vales’, pero el resultado no fue el esperado, ya que desafortunadamente desafinó y la mandaron a casa.



Esa fue una gran lección para la artistas. Ella no se rindió y siguió luchando por lograr sus sueños y ahora es una de las cantantes más famosas del momento.



Pero, ¿quién es realmente Rosalía?

12 COSAS QUE NO SABÍAS DE LA CANTANTE ESPAÑOLA

1. Se dio cuenta que quería ser cantante cuando tenía 7 años e interpretó una canción que emocionó hasta las lágrimas a su familia



2. A partir de los 10 años comenzó a especializarse en la música, estudiando en la Escuela Superior de Música de Cataluña.



3. Cuando tenía 15 años se presentó en un programa de talento que la eliminó por desafinar y ella lo tomó como una gran lección.



4. Ha logrado crear un nuevo ritmo al fusionar como nadie el flamenco con lo urbano. Esto ha sido la fórmula ganadora.



5. No ha sido bien recibida en la comunidad gitana. Muchos la han acusado de falsa por su forma de actuar, sus gestos, movimientos y hasta su look.



6. Rosalía es una mujer que no se queda callada, así que en muchas ocasiones ha salido al frente a responder a todos sus críticos y lo más recordado fue cuando dijo que el flamenco no le pertenece a nadie.



7. Su imagen muy extravagante a sumado mucho en su evolución musical y la ha convertido en una artista única.



8. La mayor parte de sus temas hablan del amor y desamor. También ha presentado algunos temas que habla de la muerte y mil cosas inexplicables.



9. Rosalía vivió un intenso romance con C. Tangana, pero el amor se acabó y ahora está soltera y se siente muy feliz con todo lo que ha alcanzado.



10. ‘Con Altura’ es uno de sus grandes éxitos en el cual participó con J Balvin, pero su primer single juntos no ha sido este, sino el tema ‘Brillo’.

11. Su Segundo álbum y el que le ha dado fama internacional, ‘El mal querer’, está dividido en capítulos de romance, relaciones tóxicas y desamor.



12. Parece que no sólo triunfa en la música, sino que ha decidido hacer sus pinitos en el cine y ha empezado, nada más y nada menos, que colaborando con Pedro Almodóvar en su película “Dolor y gloria”, donde Rosalía ha podido conocer a grandes del cine español como Antonio Banderas y Penélope Cruz.