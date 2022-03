La relación entre Adamari López y Toni Costa se acabó hace más de seis meses, sin embargo, ella prefiere llevar la separación en paz por el bienestar de su hija y así lo dejó en claro en el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo donde fue como invitada.

Las presentadoras Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe le dieron la bienvenida y aprovecharon su presencia para preguntarle sobre separación del bailarín español Toni Costa.

Adamari no soportó que Myrka Dellanos le preguntara sobre cómo se sintió al ver que Toni iniciara una nueva relación al poco tiempo de separarse de ella.

“Ada quería preguntarte, hablando de que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él. Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú”, le preguntó Dellanos.

A lo que la conductora puertorriqueña hizo visible su molestia y trató de disculparse por su breve respuesta debido a que su pequeña hija estaba viendo la entrevista.

“Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”, se limitó a responder la copresentadora de hoy día (Telemundo).

