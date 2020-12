Adamari López es toda una luchadora. La puertorriqueña es como un ave fénix, ya que logró levantarse de las cenizas para luchar por su vida y convertirse en una sobreviviente de cáncer de mama. Ahora es un gran apoyo e inspiración para todas aquellas mujeres que se encuentran luchando contra esta enfermedad.

El tratamiento que llevó para salvar su vida ha hecho que la actriz viva diversas situaciones y una de ellas es que siga luchando por recuperar su figura, ya que en muchos casos se ha sentido muy vulnerable por todo lo que se ha dicho de ella y su físico.

Hace unos días en una reciente entrevista para el programa de televisión dominicano Noches de Luz, Adamari López abrió su corazón y habló sobre esta cuestión que la persigue desde hace años.

¿ADAMARI LÓPEZ AFECTADA POR LOS COMENTARIOS?

Adamari López está viviendo los mejores momentos de su vida, ya que además de ser conductora de uno de los programas más exitosos de Telemundo, disfruta de su hermosa familia al lado de Tony Costa y su pequeña hija Alaïa.

Pero en ciertos momentos se ha vuelto muy vulnerable por todo lo que se ha dicho sobre su físico y su peso.

“Yo estuve una época en la que fui superdelgada y después que me enfermé he sido como una montaña rusa que sube y baja”, reconoció la también actriz de Amigas y Rivales.

“La verdad es que he tenido diferentes etapas, pero después de enfermarme la cuestión del peso vino a ser un asunto fastidioso y recurrente en el que subía de peso y volvía a bajar y nunca he podido volver a quedar en ese peso en el que estaba, pero he entendido que es como dice [el programa] WW un estilo de vida”, aseveró.

Durante la entrevista, Adamari López habló de cómo la terapia psicológica le ayudó a superar uno de los momentos más duros de su vida: su separación del cantante Luis Fonsi.

“Yo antes del cáncer, en general en mi vida, pensaba que no necesitaba como ir a un psicólogo, que si yo hablaba con la gente cercana que me quería y que me podía orientar que con eso era suficiente, además [de] que yo pienso que mi comunicación con papá Dios es superbuena y que él siempre busca como mandarme la información correcta para que yo pueda seguir adelante. Pero cuando me divorcié llegó un momento en que decía: sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran y entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento. Yo creo que si no hubiese ido a terapia se me hubiese hecho mucho más difícil”, afirmó.

“Hoy día también lo practico y voy y para mi relación con Toni. Yo quiero que mi relación dure toda la vida, pero hay cosas que no podemos resolver si nos quedamos callados o si no hay comunicación entre nosotros”, compartió la conductora.

