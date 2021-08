La hija del comediante Eugenio Derbez, Aislinn Derbez es una de las actrices más populares en la industria televisiva de México y actualmente participa del reality “De viaje con los Derbez” junto a su padre y hermanos quienes disfrutan de distintos viajes alrededor del mundo.

También se le recuerda por haber sido pareja de Mauricio Ochmann con quien se separó el 12 de marzo del 2020 luego de más de cinco años de relación. Cabe indicar que Ochmann también participó en su momento en el reality de Amazon Prime Video “De viaje con los Derbez”, cuando era pareja de la hija del comediante y actor.

A pesar de que su matrimonio fue considerado uno de los más sólidos del medio artístico mexicano se produjo esta ruptura lo que llamó la atención de todos los seguidores y fanáticos de la pareja.

Actualmente Aislinn Derbez se ha dado tiempo para reflexionar sobre su vida y respecto a la decisión de separarse de Mauricio Ochmann después de años de haber estado juntos.

A inicios del 2020 la pareja decidió tomarse un tiempo y se separaron. Lo que motivó tal decisión fueron los problemas que atravesaban; sin embargo, esta ruptura momentánea que parecía duraría poco luego se confirmó con el divorcio oficial.

AISLIIN DERBEZ Y LA DEMOSTRACIÓN DE AMOR A MAURICIO OCHMANN

La actriz Aislinn Derbez sorprendió a todos sus fanáticos cuando reveló un gran secreto durante los últimos capítulos del reality show “De viaje con los Derbez”.

Allí sostuvo que su separación de Ochmann fue una gran demostración de amor.

“Ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo y, si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar y poder seguir la relación”, dijo.

A pesar de las expresiones de Aislinn Derbez, el actor Mauricio Ochmann anunció su romance con la modelo Paulina Burrola lo que generó algunas críticas por parte de los cibernautas debido a que la hija del actor y comediante Eugenio Derbez no ha confirmado una presunta relación con el influencer Jonathan Kubben.

¿POR QUÉ YA NO EXTRAÑA A MAURICIO OCHMANN?

En una entrevista para el programa “La magia del caos”, Aislinn Derbez si bien precisó que disfrutó de los años de casada solamente tiene de todo ello buenos recuerdos.

“Me quedo tan satisfecha porque sí lo disfruté tanto, estuve tan presente en tantos momentos, di mi cien por ciento todo el tiempo en tantos momentos que ya que estoy fuera de y que estoy en otro nivel, digo ‘No lo extraño, para nada me arrepiento; amo lo que viví y me quedo llena y satisfecha y fueron los momentos más hermosos que viví en mi vida, pero tampoco es como que quiero regresar ahí”, finalizó.