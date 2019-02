Alan Walker: "Me gusta mucho el Reggaetón, no tengan temor a escuchar algo nuevo" | ENTREVISTA

El DJ noruego Alan Walker, uno de los exponentes más populares de la Electrónica a nivel mundial, vuelve al Perú este 1 de marzo para realizar una presentación en Domos Art, tras su exitoso show en la décima edición del festival Vivo x El Rock, del año pasado.

Trome conversó con Alan Walker vía telefónica desde Noruega y pudo conocer algunos detalles de lo que será su próxima presentación en Lima, la tan polémica rivalidad entre el Reggaetón y el EDM, entre otros temas.

EL CHICO MARAVILLA

A sus 21 años, Alan Walker ha conseguido que su éxito 'Faded' suene en los más importantes festivales de música. Dicho tema acumula ya más de dos mil doscientas millones de reproducciones en YouTube , convirtiéndose en uno de los videos musicales más vistos de dicha plataforma.

En su corta pero exitosa carrera en la que ha alcanzado varios número 1 en listas musicales, también podemos destacar los remixes que ha realizado para artistas de la talla de Coldplay, Bruno Mars, Sia, Miley Cyrus, entre otros.

Alan Walker, autodidacta por naturaleza, cuenta que empezó a crear música a base de tutoriales de YouTube. Un sueño que ahora no tiene límites y cuyo ejemplo de perseverancia y persistencia desea replicar en sus millones de seguidores alrededor del mundo.

ALAN WALKER: "El éxito puede estar a la vuelta de la esquina"

Alan, ¿Qué recuerdos de tu primera visita a Perú. ¿Emocionado?

Bueno, uno de los mejores momentos fue cuando llegué al aeropuerto y por supuesto fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocer a mis fans de Perú. Es una de las principales razones por las que supe que debía volver.

¿Incluyes a menudo el Reggaetón en tus sets? ¿Cómo te va con ese género musical?

Bueno en mi más nueva canción ‘I don’t wanna go’ tiene varias partes de Reggaetón pero incluye mis propios cambios así que diría que sí, pero en otras canciones no lo hago muy seguido.

¿Lo escuchas a menudo? Quizá tienes algunos referentes ahora que muchos son conocidos a nivel mundial.

No tengo muchos referentes de Reggaetón, pero me gusta mucho este género de música y muchas de mis canciones tienen partes de Reggaetón, ya que este estilo es muy popular.

Hace unas semanas se generó mucha polémica con el anuncio de J Balvin en Tomorrowland. Algunos fans de la electrónica no querían que el reggaetón esté incluido en este tipo de festivales. ¿Qué opinas de este tema?



Bueno por supuesto es interesante, es algo inusual ya que muchos de nosotros vemos a Tomorrowland como un festival de EDM. Por ejemplo, aquí en Noruega, estamos acostumbrados a este tipo de festivales donde a lo mucho se incluye música Pop y otros géneros musicales pero, por otro lado, J Balvin se ha vuelto muy popular últimamente así que es entendible el porqué está invitado, aunque también es comprensible la reacción de los fans.

Hay artistas que no pertenecen a la música electrónica pero hacen algunas presentaciones en festivales como Bad Bunny en Tomorrowland ¿Que mensaje le darías a aquellas personas que critican este tipo de shows?

Es algo que no deberían hacer, pero es entendible, es algo a lo que no están acostumbrado ya que es algo nuevo. Les diría que no tengan temor a escuchar algo nuevo y que obviamente no sabes si algo te va a gustar, si es que no lo has experimentado primero.

Finalmente ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que quieren entrar al mundo de la música electrónica y aspiran a ser famosos DJs y que su música se escuche por todo el mundo?



Bueno obviamente puede ser un viaje largo y en ocasiones difícil pero puedo decir que de seguro es gratificante, debo decir que en esta industria también depende del apoyo que recibas de las personas. Amo formar parte de esta industria, hay tanta pasión y tanto amor de parte de los fans y de la gente con la que trabajo. Puedo decir que es un viaje que se disfruta mucho y aunque haya personas que por ejemplo quieren renunciar les diría que no dejen de trabajar duro y traten de lograr sus sueños en la industria de la música pues aunque estén dando recién sus primeros pasos no se rindan ya que nunca saben si el éxito puede estar a la vuelta de la esquina. Quisiera animar a todos a que lo sigan intentando y sigan en el mundo de la música ya que es un camino muy divertido, sean creativos y pongan sus emociones en sus canciones.

Agradecimientos a: Kriss Fuentes, Carla Tovar.