Alejandra Guzmán y Frida Sofía: ¿qué pasa entre madre e hija? Todo sobre el escándalo del momento en México

El evidente distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha encendido las alarmas del espectáculo en México, donde se han tejido muchos rumores sobre ellas entre las que destaca que la manzana de la discordia sería un hombre.

Sí, de acuerdo a múltiples reportes de medios mexicanos, al parecer el exnovio de la hija de la rockera estaría saliendo, con una intención que va más allá de la simple amistad, con la cantante. Para entender mejor este polémico caso, les contaremos qué está ocurriendo y cómo se inició este conflicto.

¿Quién es el causante de quebrar la relación entre madre e hija?

Christian Estrada es el joven de 29 años , quien ha sido acusado de meterse con la estrella de rock a pesar de haber estado hace unos meses con la hija de ésta. Él nació en México , pero a los tres años su familia se mudó a California, donde pasó la mayor parte de su vida. Es modelo, le encanta los deportes y ha participado del programa estadounidense The Bachelorette. Actualmente tiene 17 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En noviembre del año pasado dio a conocer en su red social que había iniciado una relación con Frida Sofía; sin embargo, a pesar que se mostraban muy enamorados, a los pocos meses terminaron.

¿Cómo se originó el escándalo?

Toda la polémica se inició cuando Estrada llegó a México y fue recogido del aeropuerto por el chofer de Alejandra Guzmán. Incluso, la cantante y el joven fueron captados compartiendo un tiempo juntos durante su estancia en el país azteca.

En las imágenes, difundidas por medios del espectáculo, se ve a ambos muy contentos y sonrientes, aunque el muchacho al darse cuenta de la presencia de las cámaras se incomoda y desaparece de inmediato. Algo que ha llamado la atención de mucha gente, que ha cuestionado que Guzmán sea amiga de la persona que rompió el corazón de su hija.

¿Qué dijeron Alejandra Guzmán y Christian Estrada?

La estrella de rock evitó pronunciarse sobre los rumores que la relacionan sentimentalmente con la expareja de Frida Sofía. Una reportera mexicana le consultó cómo se sentía que la estén vinculando con el exnovio de su hija, pero ella no quiso hablar del tema.

Quien sí ha salido a responder, pero a través de sus redes sociales, es Christian Estrada. “ Por medio del presente quiero expresar que no tengo, ni tuve, ni tendré una relación personal con la señora Alejandra Guzmán. A ella, al igual que ustedes, le expreso todo mi respeto […]. Detallo mi cercanía con el equipo de trabajo de La Guzmán; mis hermanos forman parte del crew, vivo en California y, ¿a quién no le gusta estar cerca de un equipo exitoso? […]”, escribió.

El joven se refirió a ambas en el comunicado que publicó. “Sobre la señora Guzmán, sólo puedo decir que por mi experiencia, con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto como madre, persona y profesional […]. Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”.

Por su parte, el programa mexicano Ventaneando señaló que la cercanía entre Estrada y la cantante se debe únicamente a que en breve, él lanzará su marca de ropa y Guzmán lo apoyará económicamente.

Tras las imágenes difundidas, Guzmán evitó pronunciarse. (Foto: AFP) Tras las imágenes difundidas, Guzmán evitó pronunciarse. (Foto: AFP) Tras las imágenes difundidas, Guzmán evitó pronunciarse. (Foto: AFP)

Decepción de Frida Sofía

Tras la difusión de las imágenes que especulaban una supuesta relación entre Alejandra Guzmán y Christian Estrada, durante el programa Telemundo se buscó obtener la reacción de Frida Sofía, pero no respondió y utilizó sus redes sociales para colocar un emoji de carita triste y decepcionada.

Sin embargo, poco después compartió un nuevo post en el que dio a conocer su estado de ánimo. “Yo me rindo al poder de lo divino que está dentro de mí”, escribió junto a un video donde sale mirando la cámara y con el mar de fondo.

De ser cierta la relación se repetiría la historia

Tras este fuerte rumor, los medios han recordado los encontrones sentimentales entre las Pinal, quienes en más de una ocasión han compartido, en distintos momentos, a la misma persona.

Doña Silvia Pinal fue pareja de quien luego sería esposo de su hija Sylvia Pasquel, lo cual quebró la relación por años. Además, la misma Alejandra Guzmán tuvo un romance con Luis Miguel. 'El Sol' fue luego pareja de Stephanie Salas. Ambos tuvieron una hija llamada Michelle.

Ambas aparentemente se llevaban bien por las fotos que publicaban en las redes sociales. (Foto: Instagram @laguzmanmx) Ambas aparentemente se llevaban bien por las fotos que publicaban en las redes sociales. (Foto: Instagram @laguzmanmx) Ambas aparentemente se llevaban bien por las fotos que publicaban en las redes sociales. (Foto: Instagram @laguzmanmx)

Relación fracturada

Antes que se diera a conocer la posible relación entre su exnovio y su progenitora, la joven lanzó un fuerte mensaje contra ella el Día de la Madre. “Ha sido un huracán tener que ser su hija; si hubiera podido elegir, no nazco y hasta ahí llegó su pinche abuso […]. Sería mejor y tendría sentido que la razón por la cual siempre he estado ausente que fuera la muerte, pero no. Está viva, podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según a ella la quieren. A mí me ve como el enemigo. Y esto no fue así siempre, empezó justo cuando me empezaron a salir [los senos] y bueno la pubertad. Desde eso me ha tratado como basura”, escribió.

Asimismo, publicó una imagen en donde su resentimiento salió a la luz. Ante ello, sus seguidores reaccionaron de diversa forma.

Alejandra Guzmán le responde a Frida Sofía

La cantante se encontraba en un aeropuerto de Los Ángeles cuando fue abordada por la prensa. Contrario a lo que muchos pensaban, se refirió al tema. “Pues mira, yo estoy tranquila porque la verdad le he dado todo lo que he podido. Le he dado dos carreras, un patrimonio y todo lo que he podido, pero soy una madre trabajadora y he sido madre y padre; entonces no ha sido fácil, pero de que la amo y la he amado, siempre siempre”, manifestó.

Historial conflictivo

Frida Sofía dio a conocer que las cosas no iban para nada bien en su familia y sacó a relucir los conflictos internos en sus redes sociales después de que Silvia Pinal fuera internada por problemas de salud en la Ciudad de México.

Tras la hospitalización de Pinal se puso al descubierto que había una ruptura familiar, pues la hija de la primera actriz Sylvia Pasquel y su bisnieta Michelle Salas no fueron a visitarla ocasionando que la hija de la rockera se irritara y las llamara en sus redes sociales “arpías” e “hipócritas”. “Ya que mucha de mi familia vive en la luna o no sé en una novela que no existe hay que aclarar las cosas. Sí se necesitan dos para pelearse, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela […]. Oye Pasquel no te metas, o sea, no te metas. ¿Tú qué?”.

Después llegó el Día de la Madre e hizo pública una imagen y texto donde daba a conocer todo su resentimiento contra Alejandra Guzmán.