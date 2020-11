Alexis Ayala, recordado por interpretar a los villanos de exitosas telenovelas como “Amarte es mi pecado”, “Contra viento y marea” y “Lo que la vida me robó”, compartió en sus redes sociales que aunque llevar a su madre a una casa de retiro fue una difícil decisión también fue por el bienestar de ella.

En una entrevista con TVNotas, el actor mexicano aseguró que gracias a esta experiencia ha podido comprobar que los rumores sobre esos lugares no son más que eso, ya que su progenitora de 78 años recibe un excelente trato.

“Estoy aprendiendo muchas cosas en ese aspecto. Me doy cuenta de que en Latinoamérica hay muy poca educación respecto a lo que significa el amor y la responsabilidad que se debe dar a los adultos mayores”, señaló Alexis Ayala .

Asimismo, explicó que “las personas que viven ahí no están encerradas, tienen actividades, están en libertad de acción y de movimiento. Tienen actividades que los ponen incluso en mejores condiciones de las que tenía cuando estaban en casa de los familiares”.

Alexis Ayala confiesa que fue una difícil decisión dejar a su madre en la Casa de retiro (Foto: @alexisayala)

“ES UN ACTO DE RESPONSABILIDAD Y AMOR”

En conversación con el programa mexicano ‘Hoy’, el actor de “Amar a muerte” y “Quererlo todo” dijo: “Esto que hice es un acto de responsabilidad y amor, que siento que no tenemos la cultura del cuidado de las personas de la tercera edad, no puedo ir a trabajar el fin de semana porque no tengo quién cuide a mi mamá. Ella tiene Parkinson y hace dos años se me cayó también…”.

A pesar de tener una hermana, explicó que no cuenta con su apoyo. “Mi hermana pues simplemente no está, ahondar más en un problema de familia en ese sentido, pues no tiene caso, pero siendo bien claros, no está presente”.

Por su parte, Doña Eli, la madre de Alexis Ayala, defendió a su hijo de cualquier cuestionamiento por su decisión. “No hay que tener miedo, en un momento dado, tomar la decisión e ir a donde sabes que te van a atender y a veces los hijos no pueden, y ellos tienen que seguir con su vida, yo lo recomiendo francamente, creo que es algo que los hijos deben de tomar en consideración, no deben de tener miedo, no es dejar a los papás, no es abandonar a los papás, es seguir viviendo el tiempo que nos quede… y también pensar en la felicidad de los hijos”, explicó.

Tras escuchar las palabras de su progenitora, el intérprete mexicano quedó muy conmovido y no fue capaz de expresar más palabras que, “el villano ahorita se quebró”.