Allisson Lozz empezó su carrea desde muy pequeña y rápidamente se convirtió en una de las actrices con mayor proyección en el mundo de las telenovelas, sin embargo, cuando cumplió 18 años decidió retirarse de la actuación para dedicarse a una vida más familiar al lado de su esposo Eliu Gutiérrez y convertirse a testigo de Jehová.

Desde aquel momento no se supo más de la vida de la ex actriz, pero a mediados del 2020 volvió hacer presencia en redes sociales y rápidamente sus más fieles seguidores no dudaron en preguntarle que había pasado con su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Allisson Lozz reveló que ahora se dedicaba a la venta de productos de belleza y tras diversos en vivos, ella ha contado todo lo que vivió cuando era actriz, también ha afirmado que ahora gana más dinero que cuando pasaba largas horas en los foros de grabación.

LAS CONFESIONES DE ALLISSON LOZZ

La exactriz compartió con sus seguidoras la historia de sus inicios en el nuevo negocio que la ha llevado a escalar importantes posiciones gracias a su esfuerzo, sin embargo, llamó la atención al revelar que actualmente gana más dinero que cuando protagonizó las telenovelas de Televisa.

Allisson Lozz recordó que fue gracias a la inspiración de su hermana Azul que decidió entrar a la empresa de cosméticos y actualmente es su directora senior.

“Yo la veía muy bien, muy contenta y todo, pero yo decía: ‘No, yo no tengo tiempo para eso’. Yo estaba medio traumis con mi trabajo anterior”, compartió la exestrella de televisión.

Allisson Lozz revela que en Televisa no ganaba mucho dinero (Foto: Instagram)

Durante la grabación confesó que permaneció poco más de 10 años sin trabajar y pensaba que no lo necesitaba gracias al apoyo económico que siempre tuvo de su esposo, además de que recordaba el trabajo como sinónimo de estrés, de no ver a su familia y estar agotada: “Yo decía: ‘no’. Para mí como que en mi mente todo el trabajo era así”, explicó.

Pero fue cuando decidió que quería hacer algo diferente en su vida, que finalmente incursionó en las ventas, en donde obtiene grandes satisfacciones personales, pero también profesionales y económicas, al grado de asegurar que actualmente gana más dinero que cuando formaba parte de una de las televisoras más importantes a nivel mundial.

“Cuando digo que gano más de lo que jamás gané en Televisa no es que gane las millonadas, pero es que en Televisa yo no ganaba casi nada”, dijo orgullosa durante su testimonio.

Revelando que con el dinero que obtenía como actriz únicamente podía cubrir los gastos de su familia:

“Yo me acuerdo que me salía para ayudar a mi familia y se acabó, yo no tenía para más. Ahí se acababa todo y de verdad en Mary Kay yo gano mucho mejor de lo que ganaba cuando era actriz y me da gusto porque no soy la única” finalizó.