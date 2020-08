En las primeras horas de este viernes 14 de agosto, empezó a circular un rumor de que la famosa muñeca Anabelle había “escapado” de su vitrina donde es exhibida en el Museo Warren Occult Museum, en Connecticut, en Estados Unidos. Rápidamente la información, sin sustento, se convirtió en tendencia en Twitter.

Sin embargo, todo se trata de una información falsa y no hay nada de qué preocuparse. Anabelle no ha escapado y no está causando ningún tipo de problemas en el mundo.

Entonces, ¿Qué pasó?

Según información recogida por el portal web Heavy.com, los rumores iniciaron luego que circulara una noticia sobre la actriz británica Annabelle Wallis. Wallis, mejor conocida por interpretar a Grace en Peaky Blinders, quien en una entrevista con “The Hollywood Reporter” contó cómo logró que el coprotagonista de “The Mummy”, Tom Cruise, corriera con ella frente a la cámara.

Según cita el medio, un usuario de YouTube habría creado la confusión cuando tradujo la entrevista al chino y cambió a: ”Annabelle escapó”.

Por otro lado, el diario Globo de Brasil señaló que las especulaciones se dieron después de que Warner Bros., el distribuidor de la película, publicara un video en el que mostraba que la muñeca estaba aburrida dentro de los estudios de Los Ángeles durante el período de confinamiento por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En el video, de casi dos minutos, vemos a Anabella cómo pasa los primeros días en cuarentena haciendo diversas diversas actividades para pasar el tiempo. No obstante, en su día 141, huye del lugar en un carrito de golf debidamente asegurada con una mascarilla.

La muñeca en la que se inspira la cinta de terror es exhibida actualmente en el Warren Occult Museum. El inmueble es propiedad de los investigadores estadounidense Ed y Lorraine Warren, y en el también se alojan otros objetos que fueron motivo de sus investigaciones.

Cabe señalar que, la verdadera muñeca Anabelle es de trapo y hasta parece inofensiva. Sin embargo, de acuerdo con los Warren, el juguete perteneció a una estudiante de enfermería, de nombre Donna, quien compartía departamento con su amiga Angie. Ambas comenzaron a notar hechos anormales con Anabelle, por lo que contactaron a los investigadores. Estos sucesos pueden ser vistos en la primera secuencia de “El Conjuro”, estrenada en 2013.

