El famoso actor y productor dominicano Andrés García es una de las personas que mejor conocen a Luis Miguel, pues lo ayudó a “El Sol de México” en el comienzo de la exitosa carrera artística. Esto se debe a que el también productor de espectáculos era el mejor amigo Luis Rey y eso forjó una gran relación entre ambas familias.

Aunque con el paso de años, los lazos de amistad no son los mismos entre el actor y el cantante se rompieron, siempre se mantuvo el rumor de que el otrora galán de novelas tuvo una relación sentimental con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

García, ahora de 80 años, en su canal de YouTube respondió a la pregunta de uno de sus fanáticos sobre si tuvo una relación clandestina con Basteri: “No hubo tal nunca. Pasábamos la familia de Luisito Rey con Luis Miguel de niño y Alejandro su hermano y su papá y Marcela las 24 horas. O yo comía en su casa o ellos comían en la mía. Pero nunca hubo tal. Para mí hubiese sido un honor ser el papá de Luis Miguel, pero pues tuve la suerte de poderlo cuidar mientras fue pertinente”, comenzó contando.

El actor también habló sobre su relación con Luis Miguel. “Hay un momento que los hombres ya crecen, Luis Miguel se hizo una gran estrella y tuvo que tomar sus propias decisiones. Así hemos caminado la relación ¿No? Tranquilamente una relación de padre e hijo pero no hubo nada con Marcela Basteri”.

¿POR QUÉ ANDRÉS GARCÍA Y LUIS MIGUEL SE DISTANCIARON?

Andrés García ha revelado en anteriores oportunidades sobre qué pasó con la “El Sol de México”. “Se le subió un poquito quizás la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo (…) Sobre todo cuando son famosos es difícil porque el hijo, de repente, ya quiere que nadie le diga nada”.

El actor contó en esa ocasión que Luis Miguel pensó que él era su papá de verdad. Fue cuando le dijo “yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti”. Y agregó: “Él me imitaba de una forma en la que te podías morir de la risa, me imitaba perfectamente bien”.

Si bien el actor de 80 años ha manifestado en reiteradas ocasiones que le encantaría volver a tener relación con “El Sol”, es una realidad que ese deseo parece estar lejos de concretarse.