Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron a un acuerdo de divorcio 18 meses después [FOTOS] 

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron hace 18 meses, pero aún no han llegado a un acuerdo de divorcio, algo que están preparando sus abogados para ultimar detalles y ambos pongan su firma, ya que esto tomó demasiado tiempo.



"Los términos del divorcio están ahora claros. Ahora se está redactado el documento por ambos equipos legales. Es un gran cambio especialmente teniendo en cuenta las afirmaciones que Angelina Jolie hizo contra Brad Pitt", informó una fuente a The Sun.



El rápido avance del documento del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt es para no perjudicar a sus hijos, por lo que mantendrán “una relación respetuosa”. Sin embargo, el mayor desacuerdo ha sido el acceso que el actor podrá tener con sus hijos.



Angelina Jolie y Brad Pitt tienen 6 hijos: Maddox, 16, Zahara, 13, Pax, 14, Shiloh, 11 y los gemelos de 9 años Knox y Vivienne. Y al actor de ‘Fury’ le dolía no verlos.



Según alguien muy cercano a Brad Pitt, la separación “fue muy oscura”, aunque ahora “se le ve más saludable y feliz”.



Mientras Brad Pitt recupera su vida social poco a poco, Angelina Jolie estaría saliendo con un agente de bienes raíces que no está involucrado en Hollywood. Pero tampoco es que la actriz la estuviera pasando muy bien tras el divorcio.



Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie llegarán a un acuerdo, es prácticamente imposible que se reconcilien.



"Las cosas entre Brad Pitt y Angelina Jolie realmente terminaron mal, y aunque han intentado la terapia con los niños no pueden estar juntos en la misma habitación", dijo una fuente muy cercana a ambos a la revista People.



Brad Pitt comparte tiempo con sus amigos, y aunque tiene cita con varias chicas-con las cuales nunca se deja ver en público-está más enfocado en el bienestar de sus 6 hijos.

