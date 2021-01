Anne Hathaway es una de las actrices más famosas de Hollywood. La interprete de 38 años ha protagonizado diversas películas que la han convertido en la favorita del público y la admiran tanto por el gran talento que derrocha en cada una de las cintas.

Pero no todo es perfecto en la vida de la actriz, ya que a lo largo de su carrera siempre ha llevado consigo una situación muy incomoda y es por su nombre artístico. Ya han pasado 22 años desde que debuto en el cine, sin embargo, acaba de confesar que no le gusta que la gente la llama Anne, ya que lo asocia a un llamado de atención.

Hace unos días, Hathaway fue la invitada del programa Jimmy Fallon y antes de iniciar la entrevista, el presentador le preguntó cómo es que le gustarían que la llame y ella respondió: “Llámenme Annie, por favor, se lo pido a todos, llámenme Annie”.

¿POR QUÉ ANNE HATHAWAY SE ARREPIENTE DE SU NOMBRE?

Anne Hathaway reveló que cuando ella tenía 14 años grabó un anuncio publicitario y decidió que lo mejor sería no complicarse demasiado, así que optó por utilizar su nombre, pero con el paso del tiempo ha llegado a la conclusión de que cometió un error porque, en realidad, nadie la llama así.

Annie es el apodo cariñoso que sus familiares y amigos han usado siempre para referirse a ella. En realidad, la única persona que utiliza Anne al día de hoy es su madre, y sólo si está especialmente enfadada con su famosa hija.

“Cada vez que salgo a la calle y alguien me llama Anne, pienso que van a gritarme y me pongo en plan: “¿Qué he hecho ahora?” La gente suele ser encantadora y no quiere tomarse demasiadas libertades, así que en el trabajo siempre están buscando alternativas porque nadie se siente cómodo llamándome ‘Anne’. No encaja conmigo. Es evidente que soy una ‘Annie’”, añadió.

Por esta razón es que la recordada “Andy” del “Diablo viste a la moda” ha dicho que se siente arrepentida de usar su nombre real como nombre artístico y espera que todos empiecen a llamarla Annie.