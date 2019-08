Anuel AA y Karol G se casan muy pronto y así será su boda 

Anuel AA y Karol G es una de las parejas más estables del medio. Los cantantes iniciaron su historia de amor hace un año, ellos sorprendieron a todos al anunciar a los cuatro vientos que se habían enamorado perdidamente y a pesar de los diversos comentarios que se dieron, los novios han demostrado que su romance va en serio y hasta se quieren casar.

Hace unos días, "la bebecita" publicó en su cuenta de Instagram la hermosa sorpresa que su novio le había preparado por su primer primer aniversario y sin duda será el más inolvidable por todo lo que Anuel AA hizo para su amada.

“Feliz aniversario. Ya es un añito con mi princesa, mi reina y la luz de mis ojitos”, le decía nada más entrar al lugar. Velas, luces, flores, champán, globos, no faltaba detalle. A lo que Karol G no pudo más que responder emocionada, incrédula e incluso dando algún que otro grito de felicidad.

¿ANUEL AA Y KAROL G SE VAN A CASAR?

Anuel AA y Karol G se comprometieron el pasado 14 de febrero y ellos han expresado libremente que se quieren casar, así que la cantante colombiana ha contado como es que sería su boda soñada con su amado.

La interprete de “Ocean” tema dedicado a su prometido y donde le dice entre sus letras que al lado de él “todo no es perfecto pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior”, dijo en una entrevista en el programa de televisión Entertaiment Tonight que quería algo súper simple, algo natural, algo pequeño. “Para ser honesta, no he pensado en cosas específicas porque quiero que todo sea lo más simple y natural posible”.

Cuando le preguntaron que son las tres cosas que no pueden faltar en este día tan especial, ella reveló, “Mi familia, un súper DJ y mucha comida, yo tengo alma de gordita. Esas serían mis tres cosas, ¡y obviamente el novio! El novio tiene que estar allí”, compartió mientras reía.

No cabe duda que muy pronto la pareja subirá al altar para compartir sus vidas hasta que la muerte los separe.

Karol G y Anuel AA acaban de cumplir un año y ya están pensando en el matrimonio (Foto: Instagram) Karol G y Anuel AA acaban de cumplir un año y ya están pensando en el matrimonio (Foto: Instagram) Karol G y Anuel AA acaban de cumplir un año y ya están pensando en el matrimonio (Foto: Instagram)

¿Cómo se conocieron Karol G y Anuel AA?

Su primer encuentro tuvo lugar en el set de grabación del tema "Culpables", donde la atracción surgió instantáneamente. La pasión reflejada por ambos en el videoclip no fue actuación. Realmente estaban sintiéndolo.



“Nos conocimos grabando el video y desde que nos vimos por primera vez hicimos clic. Conocí su persona, quién es, lo que ha vivido, algunas de las cosas del porqué se expresa así en sus canciones. Y lo más brutal es que los dos enchufamos como que vamos a hacer que esta canción sea diferente este año", comentó Karol G en una entrevista.



Aunque antes de verse personalmente, a la colombiana ya le había gustado la actitud de Anuel AA al proponerle la colaboración que finalmente los convertiría en uno de los dúos más aclamados del género urbano.



"Cuando recibí la propuesta de hacer esta canción con él, obviamente él me dijo 'quiero respetar quien tú eres, lo que tú como mujer representas en la industria y lo que has defendido'. Y me encantó. Me encantó que de entrada me llegara diciendo eso porque eso es un artista", explicó la cantante colombiana.

Carolina Giraldo Navarro comentó que Anuel se interesó en ella durante su paso por prisión tras ser condenado por posesión ilegal de armas de fuego. Cuando al intérprete de "Adictiva" lo cambiaron de cárcel, su nuevo compañero de celda tenía varias fotografías en la habitación y tres, en concreto, eran de su amor platónico: Karol G.



A partir de ahí, Anuel comenzó a interesarse por conocer a la reguetonera y su música. "Cuando él me contó, yo decía 'increíble que yo sea el amor platónico de un preso'", dijo la colombiana divertida y sorprendida al contar la anécdota.