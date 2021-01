La actriz Ariadne Díaz sorprendió a sus seguidores al relatar que se contagió dos veces de COVID-19, pero a diferencia de la primera vez, los síntomas en esta ocasión fueron peores.

Mediante sus historias de Instagram, la mexicana señaló que se alejó de las redes sociales porque se contagió nuevamente de COVID-19. “Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿Cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, me volvió a dar”, comentó.

Cabe señalar que a inicios de diciembre, Díaz afirmó que ya había padecido la enfermedad y que, gracias al aislamiento, evitó contagiar a su pareja, Marcus Ornellas, y a su pequeño hijo. En dicho momento, la actriz relató que no tuvo tantos síntomas, pero sí llegó a sentirse mal algunos días.

La artista contó cuáles fueron los síntomas que tuvo. “Me dio más fuerte esta segunda vez, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, afirmó.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio COVID-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre tuve buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí tuve un dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, concluyó.

