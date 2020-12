Ariana Grande está en una racha de buenas noticias. El último domingo anunció su compromiso con su novio Dalton Gomez y este lunes estrenó su documental “Excuse me, I lovey you?”, el cual ya está disponible en Netflix.

Horas después de la publicación de su anillo en su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense compartió un video de su documental comunicando a sus seguidores que la producción de una hora y 37 minutos ya estaba en disponible en la plataforma.

Esta mañana, Grande publicó una foto de ella en plena gira. “Espero que te guste”, se lee en la descripción de la imagen. El documental mostrará el detrás de cámaras del “Sweetener World Tour”, que realizó en 2019 por varias ciudades de Estados Unidos.

Dentro de la gira también se conoce uno de los mejores momentos más especiales en la carrera de Ariana Grande: una invitación que le realiza Mariah Carey, una de las artistas favoritas de la estadounidense.

La invitación es para un video nuevo de “All i want for christmas is you”, hecho que emociona demasiado a la cantante. En el tráiler del documental se entiende el complicado momento que atraviesa Grande durante la gira por el desgaste físico y emocional.

