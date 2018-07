Bad Bunny se indigna con salón de belleza que se negó a pintarle las uñas | VIDEO

El intérprete puertorriqueño Bad Bunny utilizó sus redes sociales para expresar 'su indignación' contra un centro de belleza en España porque le negaron la atención y no quisieron pintarle las uñas. ¿Qué pasó?

Como se sabe, el estilo de Bad Bunny siempre genera muchas críticas. El intérprete que hace poco sorprendió en el Tomorrowland 2018, acostumbra a pintarse las uñas y hasta se hace diseños, a pesar de que a muchos no les guste.

Decidido a hacerse un 'retoque', el cantante acudió al centro de belleza en España sin imaginar que se llevaría una tremenda sorpresa. Los empleados se negaron a hacerle la manicure porque "era un hombre" , así lo denunció en sus redes sociales.

Bad Bunny se indigna con salón de belleza que se negó a pintarle las uñas Bad Bunny se indigna con salón de belleza que se negó a pintarle las uñas

"Nada, solo les quería contar que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO por que soy HOMBRE jajajaja no se que pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja ¿En qué año estamos? ¿En el put* 1960? ¿Cómo se le llama a eso?", fue lo que escribió Bad Bunny en su Twitter .

Algunos usuarios apoyaron al cantante mientras que otros salieron en defensa del local comercial indicando que tenían todo el derecho de reservar la atención a quién consideren.

Ante las críticas e insultos en redes sociales, los encargados del salón de belleza español salieron a dar su versión de los hechos y aclararon que no brindan atención ' unisex ' y que solo dan servicios a mujeres.