Becky G demuestra orgullo por sus raíces: “Ser latina es lo mejor” | FOTOS

Becky G , a sus cortos 22 años, es considerada una de las máximas exponentes del reguetón en la actualidad. Gracias a sus éxitos musicales y sus constantes colaboraciones, la joven intérprete ha roto barreras llevando la música latina a todos los rincones del mundo.

Por si fuera poco, la intérprete de “Sin Pijama” y “Mayores” se encuentra entre las 20 artistas femeninas más escuchadas del mundo en lo que va del 2019, según Spotify. Ahora, Becky G ha señalado que su “calidad y sabor” son producto de su ascendencia latina.

"Estoy agradecida por ser latina. Me ha enseñado tantas cosas, y también me ha hecho un poco ‘más despierta’. Me da ganas de aprender más sobre mí, mi historia y de dónde vengo porque para saber a dónde vas, tienes que saber dónde has estado", contó Becky G a Entertainment Tonight.

Asimismo, la joven cantante se refirió a su ascendencia mexicana y solo tuvo palabras de elogios para todos aquellos latinos que son “trabajadores y leales”.

"Ser latina lo es todo. Somos apasionados, trabajadores, leales y dedicados. La música, la comida, nuestra forma de estar con nuestras familias y nuestros amigos, creo que todo eso es tan hermoso", precisó Becky G.

Sobre su rápido ascenso en la industria musical, Becky G dijo que al inicio le afectó en todo sentido; sin embargo, su honestidad la llevó a ser la artista mundialmente reconocida que ahora es.

“Comenzar en esta industria tan joven definitivamente me afectó de muchas maneras. Desde el punto de vista emocional y mental, siento que me esfuerzo mucho por ser muy honesta con respecto a esas cosas, y estoy deseando abrirme más al respecto. Creo que solo se necesita ser honesto”, manifestó la cantante.