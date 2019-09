Belinda y los novios más famosos que ha tenido en toda su vida

Belinda es una de las actrices y cantantes mexicanas más famosas y reconocidas gracias a su larga carrera que inició cuando a penas era una niña. Además de su actuación y éxitos musicales, sus grandes amores han logrado protagonizar las portadas de los diarios y revistas del corazón por que algunos romances solo fueron rumores y otras más que confirmados.

Christopher Uckermann, Pepe Díaz, Maluma, Mario Domm y Criss Angel son algunos de los supuestos novios que la cantante Belinda ha tenido en su vida. Con algunos ha durado meses, con otros temporadas más largas, pero pocas veces acostumbra a estar sin pareja.

Por estos días se ha vinculado a la actriz con el músico regional mexicano Lupillo Rivera , pero esto solo quedó en una bonita amistas. Te mostramos la lista de los novios que ha tenido Belinda en su vida.

- Christopher Uckerman

Belinda y Christopher nunca negaron que estuvieron juntos (Foto: Televisa) Belinda y Christopher nunca negaron que estuvieron juntos (Foto: Televisa) Belinda y Christopher nunca negaron que estuvieron juntos (Foto: Televisa)

Belinda y Christopher Uckerman compartieron roles en diversas telenovelas infantiles y desde ese momento fueron relacionado sentimentalmente. Ninguno desmintió nada, pero se les llegó a ver en varias ocasiones juntos.

- Pepe Díaz

Pepe Díaz fue uno de los novios de Belinda y estuvieron juntos por el 2010 (Foto: Televisa ) Pepe Díaz fue uno de los novios de Belinda y estuvieron juntos por el 2010 (Foto: Televisa ) Pepe Díaz fue uno de los novios de Belinda y estuvieron juntos por el 2010 (Foto: Televisa )

El empresario fue una de las parejas más sólidas y sonadas de la cantante. La relación duró seis meses pero no prosperó y decidieron quedar solo como buenos amigos.

- Maluma

Los rumores sobre una supuesta relación entre los cantantes fueron muy sonados, además, se les vió juntos y muy cariñosos ene varias ocasiones, pero ninguno de los dos aceptó públicamente su relación.

- Giovani dos Santos

Belinda vivió una historia de amor al lado del jugador mexicano, pero no llegó a buen puerto (Foto: TV Notas ) Belinda vivió una historia de amor al lado del jugador mexicano, pero no llegó a buen puerto (Foto: TV Notas ) Belinda vivió una historia de amor al lado del jugador mexicano, pero no llegó a buen puerto (Foto: TV Notas )

El romance con el futbolista fue de los más comentados, a pesar de que tardaron en reconocerlo fue hasta 2019 cuando hicieron formal su noviazgo.

- Mario Domm

Mario Domm y Belinda estuvieron por poco tiempo (Foto: People en Español) Mario Domm y Belinda estuvieron por poco tiempo (Foto: People en Español) Mario Domm y Belinda estuvieron por poco tiempo (Foto: People en Español)

El cantautor Mario Domm fue uno de los romances más cortos que ha tenido Belinda en su vida, pero como ya se hizo costumbre, ninguno de los dos reconocieron que vivieron un romance a pesar de las fotos que tienen juntos.

- Octavio García "El Payo"

Belinda y "El payo", ahora son grandes amigos (Foto: Quien) Belinda y "El payo", ahora son grandes amigos (Foto: Quien) Belinda y "El payo", ahora son grandes amigos (Foto: Quien)

Uno de los pretendientes de la cantante fue el torero Octavio García. Ahora son grandes amigos y se rumora que fue él quien le prestó una fuerte cantidad de dinero para pagarle a Criss Angel lo que gastó en la producción del video “Bailalo”.



- Pepe Díaz

Este joven empresario tuvo una intensa relación de 6 meses con Belinda. Su amor no llegó a más porque Pepe se sintió muy consternado por el escándalo que se desató por un video que se filtró, en el que la cantante aparecía con poca ropa en una conferencia con un ex de tiempo atrás.

- Criss Angel

Parecia que su romance sería durarero, sin embargo, acabó en un gran odio (Foto: Telemundo) Parecia que su romance sería durarero, sin embargo, acabó en un gran odio (Foto: Telemundo) Parecia que su romance sería durarero, sin embargo, acabó en un gran odio (Foto: Telemundo)

El ilusionista Criss Ángel y Belinda se conocieron en 2016, en el show que él presenta en Las Vegas. Poco pasó y los medios comenzaron a publicar fotografías en yates, en la nieve y en distintos lugares que visitaban juntos. Todo parecía maravilloso.



Tanto Criss como Belinda se mandaban mensajes de amor en las redes sociales y derramaban miel por donde pasaban...hasta que de pronto el ilusionista compartió un mensaje que decía lo siguiente:“No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado… el amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar… Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño” .



Este mensaje sorprendió a todos los fans de la cantante, ya que además de confirmar el fin de la relación, también la señaló a Belinda como una persona interesada. La cantante como siempre fue muy prudente y no habló mal de nadie.

- Ben Talei

Este fue otro romance sin confrimar de Belinda a pesar de las fotos que se volvieron virales (Foto: Instagram) Este fue otro romance sin confrimar de Belinda a pesar de las fotos que se volvieron virales (Foto: Instagram) Este fue otro romance sin confrimar de Belinda a pesar de las fotos que se volvieron virales (Foto: Instagram)

Ben es un reconocido cirujano plástico de Beverly Hills, experto en Botox y en rinoplastía. El médico decidió publicar las fotos al lado de Belinda y esto corrió como polvorá y se comenzó hablar sobre una relación sentimental entre ellos. Sin embargo, la cantante no demoró en desmentir esta situación.

- Lupillo Rivera

Lupillo contó que solo eran amigos y que se hizo un tatuaje de la cantate (Foto: La voz México) Lupillo contó que solo eran amigos y que se hizo un tatuaje de la cantate (Foto: La voz México) Lupillo contó que solo eran amigos y que se hizo un tatuaje de la cantate (Foto: La voz México)

Hace poco surgió la noticia de una posible relación amorosa entre los cantantes, luego de que él se hiciera un tatuaje con el rostro de Belinda, y aunque el hermano de Jenny Rivera desmintió los rumores asegurando que solo son amigos, la también actriz declaró que sí se casaría con él.