La cantante Belinda es una de las artistas más populares de la música pop. La joven de 30 años se hizo conocida por participar en la novela infantil ‘Cómplices al Rescate’ hace 17 años y desde entonces ha tenido una carrera muy activa en la industria del entretenimiento.

Belinda es una artista que usa frecuentemente sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores que están al pendiente de sus proyectos profesionales, así como del día a día de su vida personal.

Belinda será parte de un nuevo proyecto musical. Foto: Instagram

La cantante de origen español dio a conocer que protagonizará la nueva temporada del musical “Hoy no me puedo levantar” con Yahir, Sergio Basáñez y Sharis Cid. A demás, Belinda contó que tendrá que besar a una mujer como parte de este proyecto.

“Me voy a besar con una mujer. Va a ser mi primer beso con una mujer, lo estoy esperando ansiosamente, pues sí va a ser mi novia también ‘¿verdad, mi amor?, ¡guapa, hermosa!', dijo dirigiéndose a la actriz con la que compartirá escena.

Belinda tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

Recientemente, la cantante mexicana ha estado en el ojo de la tormenta por el romance que mantenía con Lupillo Rivera. A demás, la periodista Elisa Beristain aseguró que recibió llamadas de la cantante amenazándola por haber revelado la supuesta relación entre ambos.

“Yo no tengo que callarle la boca a nadie con respuestas, más bien con mi trabajo, porque siempre he tratado de evitar ese tipo de cosas", explicó la intérprete durante la presentación oficial del elenco de Hoy No Me Puedo Levantar, musical que protagonizará junto a Yahir.

Belinda empezó desde muy pequeña en el mundo de la actuación con su participación en ‘Cómplices al Rescate’. Foto: Instagram

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre supuestas intimidaciones a la conductora del canal en línea Chisme No Like, la cantante se defendió diciendo que lo único que le importa es su carrera y su público.

“Empecé desde muy chiquita, entonces me conocen desde niña y eso hace más fácil tratar de investigarme y saber más, pero yo vivo para el arte, la música, para mí público. Entonces solamente tengo buenos deseos para todos", expresó.

Respecto a los comentarios que realizó Lupillo Rivera sobre su supuesto romance, la también actriz aseguró que no puede decir nada al respecto porque no está enterada de las declaraciones que realizan sobre ella.

“No tengo respuesta porque muchas veces no sé lo que dicen de mí; no estoy pendiente de todo lo que hablan. Si estuviera pendiente de todo lo que hablan no podría estar en una obra como esta donde se requiere de mucha concentración y no estar pendiente de cosas que no valen la pena y que no tengo porqué responder”, advirtió.

Belinda tiene 30 años. Foto: Instagram

La intérprete de “Dopamina” fue cuestionada sobre si se arrepiente de alguna cosa que ha hecho de su vida; fue tajante al asegurar que no está interesada en olvidar ninguna de las experiencias que ha tenido porque son parte de la persona en la que se ha convertido. Belinda aclaró que no tiene ningún problema con la prensa, por el contrario.

“Para nada quiero borrar ningún capítulo de nada porque cada capítulo me ha enseñado y me ha hecho ser quien soy”, mencionó. “Les tengo mucho cariño a todos ustedes [la prensa]; mucho agradecimiento”.