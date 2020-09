“Yo soy Betty, la fea” nos regaló inolvidables momentos y pintorescos personajes que hasta hoy son recordados con mucho cariño. Uno de ellos fue Jenny García, conocida como “La Pupuchurra” o “la impulsadora”, la sensual mujer que se interpuso en el matrimonio entre doña Sofía y su esposo.

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños fue la encargada de darle vida a este personaje, una mujer que sabía cuándo “victimizarse” y poner en práctica sus encantos con tal de conseguir sus caprichos. Fue una de las modelos de Hugo Lombardi y enemiga del “cuartel de las feas”.

Martha Isabel Bolaños interpretó a Jenny García, conocida como “La Pupuchurra” o “la impulsadora”, en “Yo soy Betty, la fea” (Foto: Martha Isabel Bolaños/ Instagram)

Aunque han pasado 21 años desde que se estrenó “Yo soy Betty, la fea” , Martha Isabel Bolaños aún es recordada por el público como “La Pupuchurra”. Este personaje le dio fama mundial y le abrió las puertas en el mundo de la actuación para participar en otros proyectos televisivos como “Pasión de gavilanes”.

En la novela, Martha Isabel Bolaños interpretó a Esperanza, papel que hacía normalmente Liliana Lozano. Sin embargo, ella ingresó para reemplazarla solo por tres episodios.

Liliana Lozano / Martha Isabel Bolaños - Esperanza pic.twitter.com/p3udHpLC2S — Pasión de Gavilanes (@PasdeGavilanes) August 28, 2018

Liliana Lozano no pudo interpretar su personaje, así que buscaron a una actriz de reemplazo. Según explicó Bolaños, su participación en “Pasión de gavilanes” fue inesperada, pero fue su mánager quien le sugirió hacer el personaje.

“La historia es la siguiente: una actriz no pudo regresar a hacer este personaje y me ofrecieron 3 capítulos, era muy poco, pero en un acto de humildad mi manager me dijo que lo tomara y acepté”, comentó Martha Bolaños a través de Facebook.

“Pasión de gavilanes” fue protagonizado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. La exitosa producción de Telemundo, estrenada en el 2003, sigue dando de qué hablar tras su llegada a Netflix y las confesiones que han hecho sus protagonistas en los últimos meses.

Como se recuerda, Liliana Lozano fue parte del elenco del melodrama colombiano. La actriz fue asesinada en 2009. Las causas de su muerte dejaron en estado de shock a todos, pues ella falleció cuando fueron a asesinar a su pareja de ese entonces, quien tenía nexos con el narcotráfico.

Martha Isabel Bolaños Ortiz es una actriz, modelo y empresaria colombiana. Es conocida por participar en destacadas telenovelas como Yo soy Betty, la fea, Doña Bárbara, La tormenta y Pasión de Gavilanes (Foto: Martha Isabel Bolaños/ Instagram)