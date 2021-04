Lorna Cepeda es recordada como la ‘Peliteñida’ de “Yo soy Betty, la fea” y más de 20 años después, la actriz colombiana todavía cuenta con mucha popularidad del personaje. Prueba de esto es que su más de 1,5 millones de seguidores en Instagram prueban que nadie ha olvidado a la odiosa ‘Patricia Fernández’.

La interprete de 50 años siempre comparte con sus seguidores las grandes bendiciones que le ha dado la vida y en el mes de marzo informó que se convirtió en abuela por primera vez, ya que su hija Daniela Paz Cepeda se convirtió en madre.

Tras este precioso momento, la hija mayor de Lorna Cepeda ha comenzado a llamar mucho la atención de los fanáticos de la actriz, ya que también la siguen en sus redes sociales y son testigos de su nueva etapa como madre primeriza.

ELLA ES DANIELA, LA HIJA DE LORNA CEPEDA

Lorna Cepeda tiene una relación muy estrecha con su hija Daniela Paz Cepeda, y, según reseñó Pulzo, fue la artista quien llevó a la joven al altar cuando se casó en 2019. Daniela, de 31 años heredó la belleza y la sonrisa de su madre, como puede notarse en sus fotografías.

El 5 de diciembre pasado, fecha de cumpleaños de su hija, la actriz anunció a sus followers que iba a ser abuela. En una foto junto a la joven luciendo una avanzada pancita de embarazo, la actriz colombiana expresó que se sentía muy agradecida y que era la mujer más feliz del mundo.

La actriz colombiana compartió la noticia que será abuela a sus 50 años (Foto: Instagram/ Lorna Cepeda)

Fue en marzo que Lorna Cepeda compartió la noticia que ya se había convertido en abuela y publicó la primera foto con su nieta, además, le dedicó unas hermosas palabras a la pequeña.

“¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela? ¿El agradecimiento que tengo con mi hija y Juan por semejante regalo?”, se preguntó.

Y agregó: “Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta chiquitica que me ha hecho la vida con más colores!!! (mi cara de boba me delata)”.

La recordada 'Peliteñida' compartió su felicidad con todos sus seguidores en las redes sociales (Foto: Instagram/ Lorna Cepeda)

FOTOS DE LORNA CEPEDA Y SU HIJA DANIELA