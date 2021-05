La cantante norteamericana, Billie Eilish dejó boquiabierta a sus fanáticos al dejar de lado sus usuales pantalones holgados y su cabello verde por un delicado corsé, cabello rubio y un delicado maquillaje.

Pero Billie no solo sorprendió por su cambio de look. Si no por sus declaraciones donde dijo que no conoce a ninguna niña o mujer que no haya sido víctima de algún tipo de acoso sexual. Así de clara y tajante fue la joven de 19 años.

Según revela la página web británica Unilab, la vocalista de ‘Bad guy’, agregó que no importa si eres una mujer fuerte o de quien estés rodeado existe un gran problema sobre abuso doméstico y violaciones a menores.

“No conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o una experiencia realmente mala. Y también a los hombres: se aprovechan de los niños pequeños constantemente”, dijo.

“No importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres. Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación de menores: las niñas que tenían mucha confianza y voluntad fuerte se encuentran en situaciones en las que dicen, ‘Dios mío, ¿soy la víctima aquí?’ Y es tan vergonzoso, humillante y desmoralizador estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego te das cuenta de que me están abusando en este momento”, manifestó a la revista.

Estas declaraciones se dan debido la intérprete acaba de lanzar ‘Your Power’, el 30 de abril, sobre una relación abusiva entre una persona y una menor. Eilish aseguró que se podría pensar, que la temática ‘es porque ella está en la industria de la música’.

Señaló que este problema ‘está en todas partes’. Además, aseguró que no le sorprendería que la critiquen, a raíz de su cambio de look. Por eso no tuco temor en aconsejar que si les gusta usar corsé o quieren someterse a una cirugía que sigan adelante y lo hagan.