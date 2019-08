Así reaccionó Brad Pitt cuando le preguntaron por 'Brad Pizza' en una entrevista | VIDEO

Una inesperada reacción tuvo Brad Pitt al ser consultado por 'Brad Pizza' en medio de las entrevistas que brindó en la premiere de 'Once Upon a Time in Hollywood' (Había una vez en Hollywood), película que protagoniza con Leonardo Dicaprio.

La actriz Jely Reátegui y el comunicador Eduardo 'Chino' Pinto, viajaron hasta México para asistir a la presentación de la película de Quentin Tarantino y para entrevistar a Brad Pitt.

La actriz peruana se encargó de iniciar la entrevista interrogando a Brad Pitt sobre la película para luego lanzarle la interrogante relacionada a 'Brad Pizza', el 'alter ego' del popular empresario Mauricio Diez Canseco

“¿Qué piensas de ‘Brad Pizza'?”, fue la pregunta que le lanzó Jely Reátegui a Brad Pitt en plena entrevista, generando una hilarante reacción del actor.

“No estoy seguro si quiero conocer a este personaje. Pero voy a darle con todo. Lo mejor para ti. ¿Hace pizzas?”, respondió Brad Pitt, entre risas, muy desconcertado por la interrogante que le hicieron.

"Yo si quiero una buena pizza. Una muy buena pizza", añadió Brad Pitt destacando el buen momento que le habían hecho pasar en la entrevista.

¡MIRA EL VIDEO!