Camilo Echeverry y Evaluna Montaner gozan con millones de seguidores en el mundo, pero en el Perú cuentan con un gran número de fanáticos que estaban a la espectativa de su nueva canción: “Machu Picchu”, la misma que se lanzó al mediodía del lunes 1ro de marzo a través de todas las plataformas de música y redes sociales. Sin embargo, para muchos el estreno fue un verdadero fiasco, pues el tema no le hacía nada de honor a nuestra histórica ciudadela inca. Los usuarios lamentaron tamaña falta de respeto a nuestra cultura y así se lo hicieron saber a la pareja de cantantes.

En entrevista para la revista Somos. previo al lanzamiento de su nuevo tema, que forma parte de su álbum “Mis manos”, Camilo sostuvo que está canción es un “regalo” de agradecimiento al Perú, por ser el primer país donde aceptaron su música.

“Ha sido 100% intencional eso. Yo soy un fanático de nuestra estética andina. Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo. No soy un estudioso del tema, pero sí es un homenaje de una manera muy honesta”, dijo a la revista.

¿POR QUÉ SE LLAMA MACHU PICCHU?

Según explica Camilo, “Machu Picchu” es una canción de agradecimiento al Perú por el recibimiento que le ha dado a su carrera. “Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música... No he podido recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas. Para eso me ayudé de un regalo que me hizo la tribu de Perú, un charango que exploro un poco todos los días. Cinematográficamente el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí”, dijo en cantante.

¿POR QUÉ LA INDIGNACIÓN?

A pesar del amor de Camilo Echeverry hacia el Perú, su nueva canción fue una gran decepción para sus fanáticos en nuestro país, pues la analogía que usa para referirse a Machu Picchu no fue la mejor y ha sido muy criticado por ello. Sus seguidores inmediatamente corrieron a su cuenta de Instagram, donde mencionaron que el título le quedaba muy grande a la canción o que hicieron un buen marketing para llamarla así.

De acuerdo a los comentarios furiosos de los peruanos indignados, Camilo ha aprovechado de la imagen de Machu Picchu para tener Views y ser tendencia con la canción.

LE PIDEN CAMBIE DE NOMBRE

A pesar de haber sido tendencia en redes sociales, la mayoría de los comentarios que ha recibido el estreno de la canción han sido de críticas y pedidos de respeto hacia lo que es realmente Machu Picchu. En su cuenta de Instagram se puede ver que al poco tiempo de estrenada la canción, más de 5 mil comentarios, en su mayoría de peruanos, le pedían que cambiara de nombre a su segundo tema con Evaluna.

“Esto es indignante , es una burla !!! Más respeto por favor !! Que tiene que ver Machu Picchu con tu música ??? @CamiloMusica ¡¡ Cambia el título !! “, dijo una usuaria en Twitter donde el nombre del artista se convirtió en tendencia.

“Machu Picchu es un nombre en quechua, lengua autóctona del Perú, significa “Montaña Vieja” es una ciudadela hermosa con una historia inigualable. Es irrespetuoso de su parte que uses el nombre de una de las 7 Maravillas del Mundo !! como puro marketing para tu canción”, opinó otro seguidor.

“Los incas no crearon una maravilla, construyeron muros de piedra que aún son un misterio de cómo lograron ser tan precisos. Para que Camilo y Eva Luna vengan a decirle a Machu Picchu ruinas. Anyways aprecien Machu Picchu”, comentó otro fanático.

“Soy mexicana y hasta yo me siento enojada, tantas comparaciones bonitas que pudieron usar y lo único que se les ocurre fue decir ruinas”, indicó otra fan de la parejita.

LE SACARON MEMES

La tendencia y desilusión de los fanáticos de Camilo rápidamente se convirtieron en memes, donde cientos de usuarios en las redes sociales viralizaron imágenes de indignación y también burlándose de la nueva canción del colombiano y su esposa Evaluna.

MACHU PICCHU, UNA MARAVILLA DEL MUNDO

El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue escogida como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno. Fue elegida por más de 100 millones de personas de todo el globo, por medio de una votación abierta por Internet.

La ciudadela inca había permanecido cerrada por la cuarentena, sin embargo, la mañana del pasado 1 de marzo de 2021, fue reabierta para los turistas. Con una mínica afluencia de personas, se reinició la actividad turística en el parque arqueológico, principal atractivo de Cusco.

