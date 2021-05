Carolina Gaitán alcanzó el reconocimiento internacional con su personaje de ‘Catalina, la pequeña’ en la historia de “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”. La colombiana logró cautivar a los televidentes con su gran talento y tras el final de la superserie de Telemundo, no se sabía más de los proyectos de la actriz hasta hace unos días Canal RCN confirmó el remake de la telenovela “Flor Salvaje” y volverá a interpretar a ‘Alicia’.

Hace 10 años se estrenó el melodrama que fue protagonizado por Mónica Spears, la actriz, modelo y reina de belleza venezolana que fue asesinada en 2014. Es por este motivo que, a manera de homenaje, Telemundo decidió traer de regreso la producción.

Carolina Gaitán ha dicho que se encuentra muy feliz de regresar nuevamente a las pantallas y ser parte de este proyecto y regresar al personaje que le dio la oportunidad de abrir la puerta al mundo de las telenovelas.

EL RETORNO DE CAROLINA GAITÁN A LAS TELENOVELAS

Carolina Gaitán llega nuevamente en el papel de Alicia “Malicia”, un personaje que marcó su vida personal y profesional y que recuerda como “uno de esos personajes que me encanta interpretar, porque no solamente estoy actuando, sino que tengo una performance en el escenario”, comenta.

Aunque ya han pasado diez años desde la primera vez que Flor salvaje fue transmitida, la actriz recuerda la unión que existía entre todo el elenco, pero sobre todo tiene presente a Mónica Spear, que fue su gran amiga y compañera durante el rodaje.

Carolina Gaitán volverá a interpretar al personaje de 'Alicia' en "Flor Salvaje" que se emitió en 2011 (Foto: RCN)

En entrevista para el programa La Hora del Regreso de W Radio, la artista colombiana habló un poco de lo que ha significado realizar este papel en concreto. “Alicia es una mujer sensible, con un duro temperamento, que trabaja en las noches en un bar al lado de mujeres de otras nacionalidades. Este personaje lo recuerdo con mucho cariño porque me permitió cantar y actuar en este papel (...) Esto es algo que hacemos nosotros, no solo inmortalizar personajes, sino grandes historias”, dijo la artista en el programa.

De otro lado, reveló que a pesar de las dificultades que ha traído la situación sanitaria por el covid-19, a nivel general ella ha gozado de contar con buen trabajo y diferentes propuestas para seguir destacándose como una de las mejores actrices del país.

¿DE QUÉ SE TRATA FLOR SALVAJE?

¨Flor Salvaje¨ es la historia de Amanda Monteverde (Mónica Spear), una mujer que llega al pueblo petrolero de Nueva Esperanza arrastrando un pasado de dolor. Una vez allí, decide entrar a la vida alegre con tal de salvar a sus hermanas. Varios hombres intentarán adueñarse de su corazón. Amanda pasa de ser una joven casi salvaje a convertirse en una mujer fuerte y valiente capaz de todo por defender el amor de su vida.