Chayanne sorprende con movimiento de caderas a sus 50 años | VIDEO

Chayanne es uno de los cantantes latinos más queridos por el público. Y es que sus movimientos en el escenario con su música pegajosa alegran a cualquiera. Por eso, sorprende que vía Instagram , muestre cómo se prepara para sus shows.

El video que compartió Chayanne en su red social ya tiene casi un millón de reproducciones y muestra precisamente al puertorriqueño ensayar los pasos de baile de una de sus coreografías. El video de Instagram es el favorito de miles de usuarios que aplauden su dedicación.

“Continúan mis ensayos de ‘Desde el Alma Tour 2018’... les contaré cuantas coreografías me voy aprendiendo” , escribió el cantante Chayanne , de 50 años, en su cuenta Instagram . Como se ve en las imágenes, no suena ninguna música mientras el intérprete baila, pero eso no le quita la emoción de bailar.

Chayanne se muestra sonriente mientras muestra sus movimientos. Luciendo una ropa deportiva y un gorro, el puertorriqueño hace la señal de paz mientras mira la cámara que lo graba para Instagram .

"Casi 50 años bailando ya debes saberlo hasta dormido"



"Sigue sonriendo que falta poco para derretirme"



"Cómo me gusta su forma de ser es muy alegre"



"Tan bello , siempre joven no se dónde manda todos esos años que dicen que tiene , Bendiciones", son algunos de los mensajes que Chayanne recibió vía Instagram .

Recordemos que el cantante está casado con la abogada venezolana Marilisa Maronesse , ex Miss Venezuela Latina 1988. Juntos tienen dos hijos: Lorenzo Valentino e Isadora Sofía.



Chayanne ensaya sus pasos de baile

