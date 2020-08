GOLPE A LA INFANCIA. Por desacuerdos económicos y legales entre los representantes de ‘Chespirito’ y Televisa la transmisión de todos los programas dirigidos por Roberto Gómez Bolaños han dejado de emitirse en México y más de 20 países. La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre los seguidores del Chavo del 8 y otros personajes que no tardaron en expresar su tristeza ante este terrible noticia.

El encargado de comunicar al mundo la decisión fue nada más y nada menos que Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, que indicó que las pantallas del mundo se quedaron sin el contenido de su padre al no llegar a un punto de acuerdo con Televisa.

El 31 de julio fue el último día en el que se emitieron de forma ininterrumpida los programas de Roberto Gómez Bolaños, los cuales han entretenido a varias generaciones a nivel mundial.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, escribió Roberto Gómez Fernández en redes sociales generando el debate de parte de quienes acusan a Televisa de ser el ‘gran culpable'.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia. — GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020

Por su parte, Graciela Gómez, hija de Chespirito, indicó también que las televisoras consideran que el contenido de su padre ’ya no vale nada’, motivo por el cual tomaron esta drástica decisión.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Chespirito” dejaría de ser emitido en todo el mundo, según el hijo de Roberto Gómez Bolaños. (Foto: AFP/Luis Acosta)

Quien no tardó en alzar su voz de protesta fue Florinda Meza. La viuda de Roberto Gómez Bolaños lamentó que el contenido del comediante haya sido retirado de la programación de Televisa y precisó que no la convocaron para las negociaciones.

“Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió la recordada ‘Doña Florinda'.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Hasta el momento, Televisa no se ha manifestado ante el escándalo que ha generado tal decisión relacionada al creador de tantos personajes como El Chavo del Ocho, el doctor Chapatín, el Chapulín Colorado, el Chómpiras y más.

Así se manifestaron los seguidores de Chespirito en redes sociales ante el anuncio del fin de una era que marcó la infancia de muchos.

