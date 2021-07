Chiky Bom Bom, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras amenazar con demandar a una de sus seguidoras por imprimir un polo con su famosa frase ‘Buenas buenas’, reveló detalles desconocidos de su vida antes de la fama.

Lissette Eduardo se entrevistó con Don Francisco hace unos días y contó que se casó y tuvo un hijo al que llamó Cartié, pero que su matrimonio fracasó y cayó en una profunda depresión, que incluso la llevó a pensar en el suicidio.

“Lo primero que yo le pedía a papá Dios es que no quería ser madre soltera, pero ser madre soltera ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida”, dijo la conocida influencer que ahora lleva mensajes de empoderamiento femenino.

En ese sentido indicó que pensó en suicidarse y atentar contra la propia vida de su pequeño. “Yo planeaba mi muerte y la muerte de mi hijo”, dijo recordando los difíciles momentos que pasó tras su separación.

“No tenía trabajo, conocí el hambre, conocí la malaria la olla, como dicen en la República Dominicana, que es no tener un dólar para comparle leche a tu hijo, y yo no sabía qué hacer”, dijo conmovida.

Asimismo, aseguró que todos los que la rodeaban no sospechaban de su sufrimiento, porque ella fingía ser feliz.

Chiky Bom Bom pudo superar estar oscura etapa de su vida cuando se acercó a la iglesia. Fue en ese momento que decidió que usaría sus redes sociales para contar su historia y brindarle apoyo a otras mujeres que pasaron lo mismo que ella.

LA AMENAZA DE CHIKY BOM BOM

Lisette Eduardo, más conocida como Chiky Bom Bom, ha calado muy fuerte en redes sociales por sus mensajes de empoderamiento femenino. Inclusive, estuvo con Maju Mantilla y Tula Rodríguez en su programa En Boca de Todos, y las conductoras se atrevieron a replicar su famosa frase.

“Buenas buenaaass... Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, yo puedo porque puedo, me lo merezco, tengo la personalidad...”, dice el video de Tik Tok que miles replican en sus cuentas de las más diversas maneras.

Sin embargo, la famosa influencer está en el ojo de la tormenta por amenazar con una denuncia a una de sus fans, que imprimió una camiseta con la famosa frase y la viralizó en un clip. “Espero que tengan un buen abogado para lo que viene, oportunista y falta de respeto”, sentenció Chiky Bom Bom en su cuenta de Twitter.

De inmediato comenzó a recibir una avalancha de críticas y miles de sus fans dejaron de seguirla en redes, mostrándose indignados por su reacción. No pasó mucho tiempo y la influencer borró el tuit y más tarde pidió disculpas por su accionar.

¿Quién es Chiky Bom Bom?

Popularmente conocida como Chiky Bom Bom, La Pantera, Lisette Eduardo nació en República Dominicana, pero llegó a New York a los ocho años de edad. Su carrera comenzó en 2015, cuando empezó a subir videos sobre temas de autoestima y empoderamento femenino.