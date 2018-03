Colin Firth y el terrible infierno que vive luego que su esposa le fuera infiel con periodista [FOTOS]

Colin Firth, actor y productor de teatro, cine y TV británico siempre ha llevado su carrera alejado de los escándalos y por ello muchos lo admiran y en el mundo entero lo reconocen por hacer el papel de 'Mr. Darcy' en el 'Diario de Bridget Jones'. Sin embargo, en los últimos meses, el actor de Hollywood se ha visto envuelto, sin querer, en un verdadero escándalo de infidelidad, acoso y demandas luego que saliera a la luz que su esposa lo engañara con un periodista italiano.



La historia de este trágico triángulo amoroso se inició luego que Colin Firth y su esposa, la productora italiana Livia Giuggioli decidieran separarse un tiempo debido a problemas que obligó a ambas estrellas a alejarse, lo cual fue confirmado por la pareja en un comunicado público que pusieron en 'The Times'.



"Hace unos años, Colin Firth y Livia Giuggioli tomaron la decisión de separarse en privado. Durante ese tiempo, Livia se relacionó brevemente con el señor Marco Brancaccia. Los Firth están unidos desde entonces", dice parte del comunicado.

"Posteriormente, el señor Brancaccia llevó a cabo una aterradora campaña de acoso durante varios meses, gran parte de la cual está documentada. Por razones obvias, los Firth nunca han tenido ningún deseo de hacer público este asunto... Se entiende que las informaciones de esta semana sobre este caso son la consecuencia de un documento de la corte que se ha filtrado. Esto es muy lamentable", prosigue el anuncio de prensa.



El periodista italiano Marco Brancaccia no ha dudado en salir al frente y ha negado los hechos al periódico y asegura que la esposa de Colin Firth está mintiendo en un intento de encubrir su relación, que ocurrió entre 2015 y 2016, cuando aún se encontraba en una relación con el galardonado actor británico.

ACOSO



El diario italiano 'La Repubblica' fue el primer diario en exponer públicamente el escandaloso caso de infidelidad de la esposa de Colin Firth, ya que la pareja secretamente había presentado una denuncia contra el periodista italiano por acoso y amenazar con escribir artículos comprometedores sobre la pareja.



"Mi 'acecho' consistió en dos mensajes a través de WhatsApp después de que ella terminara nuestra relación en junio de 2016, y un correo electrónico que le envié a Colin Firth", dijo Marco Brancaccia, quien actualmente trabaja en la agencia Ansa.

"Escribí un correo electrónico a Colin Firth sobre mi relación con Livia, y ahora me arrepiento de haberlo enviado. Ella presentó una queja en mi contra por temor a que pudiera hacer público lo que me había revelado sobre su matrimonio y su trabajo", agregó Marco Brancaccia. "En un año, ella me envió cientos de mensajes de amor, fotos y videos, incluso un diario", explicó el periodista asegurando que el ganador del Oscar a mejor actor por el 'Discurso del Rey' había demostrado "comprensión".



La pareja lleva 21 años casada, tienen dos hijos y viven en Chiswick, Londres, y también tienen una casa en el centro de Italia, en la región de Umbría.