Es quizá una de las historias de amor que parece haber sido sacada de los cuentos de hadas. Luisana Lopilato y Michael Buble cruzaron sus vidas hace más de 10 años y aunque en ese entonces ninguno podía comunicarse con el otro porque hablaban idiomas diferentes, el flechazo de cupido que sintieron al instante, los unió para siempre.

Aunque al inicio la comunicación fue complicada entre ambos y tuvieron que tener a su lado a un traductor, esto no fue obstáculo para enamorarse y decidir que querían compartir una vida juntos. Ellos se casaron en dos lugares: Argentina y Canadá.

A continuación, te contamos todo sobre esta pareja de esposos que, pese a diversos obstáculos, ha sabido mantenerse y salir adelante.

Luisana Lopilato y Michael Buble supieron superar la diferencia de idiomas cuando se conocieron (Foto: Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Luisana Lopilato contó que conoció a Michael Buble el año 2008 cuando fue a verlo a un concierto en el Teatro Gran Rex, con quien se tomó una foto tras terminar su presentación. En esa oportunidad fue acompañada de su hermana Daniela y su compañero Rodrigo Guirao Díaz, al que encontró de casualidad en la sala.

“Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Ahí, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, dijo.

El intérprete señaló que ni bien la vio sabía que era el amor de su vida, pero como estaba acompañada pensó que era su pareja, luego de descartar esa posibilidad decidió enamorarla.

“No lo vi nunca más. Él me escribió un mail. Fui al traductor de la computadora. Después, la primera noche que me conoció me dijo ‘yo me voy a casar con vos’. Había una conexión, aunque por un tiempo fuimos amigos (…). Me hice fan de la página de Internet de él para tener información, entonces cuando me llegó un mail pensé que era una promoción y veo que era un mail dirigido a mí. No entendía nada, crucé en mi profesora de inglés para que me tradujera lo escrito”, narró.

Luisana Lopilato y Michael Buble tenían a su lado un traductor para saber lo que decía la otra persona (Foto: AFP)

PRIMERA CITA

La primera cita se produjo varios meses después cuando el cantante regresó a Argentina para un show musical. Y aunque muchos piensen que este encuentro fue una cena romántica, lo que pasó fue algo totalmente diferente.

Ni bien llegó, Luisana Lopilato lo fue a buscar al hotel donde se alojaba y lo llevó a comer a la casa de sus padres. “Mis papás no sabían bien quién era, pero se pusieron la mejor ropa. Para impresionarlo, nos inventamos un mayordomo”.

Ese gesto enamoró por completo a Michael Buble, quien dijo que estaba comiendo con los parientes de su esposa. Claro que para ser entendido tuvo que llevar a su traductor y así poder comunicarse con todos.

Luisana Lopilato y Michael Buble se lucen muy enamorados a los eventos adonde asisten (Foto: AFP)

MATRIMONIO E HIJOS

A pesar de que muchos no veían un futuro en esta relación, luego de varios viajes entre Argentina y Canadá, el año 2011 decidieron unir sus vidas eternamente. Para ese entonces, la actriz argentina ya había recibido clases de inglés y podía comunicarse mejor con el cantante, pero él dependía de su traductor; sin embargo, se memorizó cómo iba a pedirle la mano.

La boda fue en dos países y tres momentos diferentes: el 31 de marzo se realizó la ceremonia civil en Argentina, el 2 de abril fue el matrimonio religioso y fiesta en la estancia Villa María de Cañuelas, y el 31 de mayo se celebró la unión en el Hotel Pan Pacific de Vancouver.

La familia empezó a crecer y el 27 de agosto de 2013, Luisana y Bublé tuvieron su primer hijo, a quien le pusieron Noah. El 22 de enero de 2016, nació Elías. Y el 25 de julio de 2018 llegó la pequeña Vida.

Luisana Lopilato y Michael Buble junto a dos de sus tres hijos (Foto: Instagram)

MOMENTOS DUROS

Los momentos que vivían era plena, pero una mala noticia los sorprendió: su hijo mayor había sido diagnosticado con cáncer de hígado. Ella se encontraba sola en Buenos Aires, mientras que él estaba de gira por Londres, por lo que suspendió sus actividades para estar al lado de su familia.

La batalla duró casi un año y tras meses de tratamiento, a finales de 2017, Noah logró vencer a la enfermedad. “Lo único que me sacó adelante y me hizo estar fuerte en todo momento fue la fe, pensar que se iba a curar y estar positiva”, dijo Luisana. Sobre su pareja señaló que es el hombre que estuvo a su lado en las buenas y malas. Por su parte, Bublé manifestó: “Mi esposa y yo éramos de nuevo felices y volvimos a enamorarnos”.