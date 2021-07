Fernando José Gregorio Pernía Maldonado o también conocido en el mundo artístico como Gregorio Pernía, es un actor que a mediados de los años 90 inició su carrera con un personaje extra en la telenovela “Mi única verdad” y en 1998 participó de la producción “La Madre”. Con el transcurrir del tiempo ha sabido desempeñarse en exitosas producciones que han batido récord internacional como en “Sin senos no hay paraíso”.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue la historia de amor de Gregorio Pernía y Marcela Mar

Gregorio Pernía tiene dos hijos con la modelo Erika Rodríguez, pero años antes estuvo casado durante cinco años con la actriz Marcela Mar con quien tuvo un hijo.

Asimismo, el amor por su país lo llevó a participar como candidato en las elecciones legislativas de Colombia en el 2010 para ser parte del Senado por el partido Cambio Radical.

Actualmente el actor colombiano es considerado como uno de los artistas que es muy activo en las redes sociales donde siempre publica fotografías y videos de sus distintas actividades. Es así que en una ocasión sorprendió a sus seguidores con un hermoso paisaje.

¿CÓMO ES LA FINCA DE SANTANDER DE GREGORIO PERNÍA?

Precisamente, fue en su red social de Instagram donde el actor colombiano publicó un video donde dejó ver cómo es su lujosa finca ubicada en Piedecu, Santander (Colombia) donde pasa sus días disfrutando de la tranquilidad junto a su familia. De esta manera, Pernía llamó la atención de sus miles de seguidores quienes le enviaron mensajes positivos.

En esta finca se pudo apreciar que cuenta con plantaciones de tomate, aguacate, naranjas, mandarinas, zapotes, guanábanas y banano y una gran vista de la naturaleza con aves de diferentes especies. Un lugar muy acogedor para pasar una temporada tranquila.

“Lo que son las cosas de la vida. A veces algunas personas quieren una camioneta, una gran finca, y esta en una casa sencillita. La vida es más bonita así con todo a la mano”, expresó el actor.

Al también exparticipante de MasterChef también se le oye decir “este para mí siempre había sido un sueño... esas son las cosas que uno siempre quiere en la vida”.

Es así que Pernía disfruta junto a su familia de este lugar y no tiene que envidiarle nada a nadie.

“Si es importante tener un avión, pero a mí ese tipo de cosas no me gustan. Primero porque no tengo la plata, pa que nos ponemos a inventar, y segundo si la tuviera, yo no me compraría una camioneta lujosa ni nada, porque me da pena conmigo mismo montarme en una camioneta de esas con tanta gente que está pasando hambre” anotó.

¿QUÉ OCURRIÓ EN MASTERCHEF CELEBRITY?

Gregorio Pernía también fue noticia debido a una discusión que sostuvo con Catalina Maya sobre él en MasterChef Celebrity.

El hecho ocurrió cuando durante una prueba en la que debían cocinar achiras, donde Pernía usó dos hornos para elaborar casi 140 bizcochos huilenses, algo que no estaba permitido, pues, se debía hacer en uno solo.

Pernía hizo 70 achiras, algo que incomodó mucho a su rival Catalina Maya.

“Yo no lo voy a felicitar porque usted usó dos hornos (…) Gregorio, no puedes usar el otro horno. Pero bueno, la hipocresía”, dijo Maya.

Debido a ello en las redes sociales los usuarios se solidarizaron con el actor y cuestionar lo expresado por la modelo.