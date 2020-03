Mauricio Martínez recurrió a su cuenta de Twitter para contar a sus miles de seguidores que decidió ponerse en cuarentena por decisión propia.

Según escribió en la red social, tomó la decisión de aislarse desde hace tres días debido a que estuvo cerca de dos personas contagiadas de coronavirus en Nueva York, donde radica actualmente por trabajo.

“Primeros dos casos confirmados de coronavirus cercanos a mí: un amigo cercano, actor de Broadway, en donde también trabaja mi roommate. Llevo 3 días en cuarentena. En distanciamiento social. Esto es serio. Ambos tendremos que esperar si tenemos síntomas. Quédate en casa”, publicó el artista mexicano.

En comunicación con el programa “Venga la alegría”, Martínez contó la razón por la que decidió hacer el anuncio por medio de sus redes sociales.

“Lo decidí publicar ayer porque me preocupa mucho leer a tanta gente sobre todo en México que no se lo está tomando con la seriedad que se requiere. La gente que fue al concierto ‘Vive Latino’, por ejemplo, me parece un acto de irresponsabilidad enorme. Porque de verdad es terrible ya hasta salió una nota de un medio inglés que nos están básicamente criticando”, señaló.

En otro tweet, Martínez agregó que las pruebas de COVID-19 no son fáciles de conseguir en nueva York. Cabe mencionar que, Mauricio Martínez es un actor y cantante mexicano, ganó popularidad tras su participación en el programa de televisión “Operación Triunfo México”.