El amor de los fans por la saga ‘Crepúsculo’ sigue intecto. Así quedó evidenciado con el éxito que ha tenido ‘Midnight Sun’, la nueva novela de la autora Stephenie Meyer que ha vendido un millón de copias en todos los formatos en su primera semana de ventas en Norteamérica, según informó la editorial Hachette Book Group.

La cifra de ventas de ‘Midnight Sun', que se publicó el martes 4 de agosto, incluye pedidos anticipados, ventas de libros impresos, libros electrónicos y audiolibros.

‘Midnight Sun’ es también un éxito de ventas internacional al figurar en los primeros lugares en el Reino Unido, Brasil, Holanda y Alemania. Además, es el libro número 2 más vendido en Francia.

Tras este éxito, la escritora Stephenie Meyer ha revelado que planea ampliar la franquicia en el futuro. “Creo que hay dos libros más que quiero escribir. Los he resumido y he escrito un capítulo. Pienso en el primero, así que sé que está ahí. No estoy lista para hacer eso en este momento, quiero hacer algo nuevo”, afirmó Meyer en un evento online organizado por la cadena de librerías estadounidense Books-A-Million.

Estos dos nuevos libros de ‘Crepúsculo’ podrían ser spin-offs o precuelas, según reveló Meyer en sus recientes declaraciones para New York Times.

“Esto ha sido todo para Edward. Escribir desde su punto de vista me pone más nerviosa. Y la experiencia de escribir este libro no fue muy agradable. Así que no, no me gustaría hacer eso, especialmente dado que Luna Nueva sería una pesadilla de depresión y vacío. Creo que esto te da una idea suficiente de lo que es ser Edward para que puedas leer los otros libros y saber lo que está pasando por su cabeza”, anticipó.

La saga ‘Crepúsculo’ se dio a conocer en 2005, luego llegaron ‘Luna Nueva’ (2006), ‘Eclipse’ (2007) y ‘Amanecer’ (2008).

VIDEO RECOMENDADO

Los encuentros virtuales más esperados de los famosos

Las reuniones virtuales más esperadas de los famosos de hollywood