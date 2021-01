La familia P.Luche inició como un sketch de la serie “XH Derbez”, pero fue tanta la cogida que recibió que se decidió hacer una serie y sin duda, se convirtió en un ícono de la comedia mexicana, siendo una de las más exitosas de la década pasada.

La historia contaba la típica vida de una familia mexicana común y corriente oriunda de la ficticia Ciudad Peluche, así que estuvo protagonizada por Eugenio Derbez, Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez.

También contó con otros actores que lograron alcanzar gran reconocimiento por su gran talento y una de ellas es la actriz Dalilah Polanco. Mucha gente la recuerda por su participación con el personaje de Martina, la mejor amiga de Federica P. Luche.

Aunque la famosa cobró mayor impacto cuando se dio a conocer que sostenía un romance con el creador y protagonista del programa, Eugenio Derbez. Aunque ahora, años después de que finalizó esa relación, la actriz decidió hablar en el programa en YouTube de Yordi Rosado sobre todo lo que rodeó esa etapa de su vida.

¿POR QUÉ ACABÓ LA RELACIÓN DE EUGENIO DERBEZ Y DALILAH POLANCO?

Dalilah Polanco fue invitada al programa de Yordi Rosado y contó detalles de su vida intima. Sin duda, la pregunta que más generó interés fue sobre su relación con Eugenio Derbez y por qué llegó a su fin si se llevaban tan bien.

“Nos caíamos bien. Yo a Eugenio lo conocí en el ochenta y tantos, cuando lo de Anabel. Pero a Eugenio lo conocía de lejos, lo conocí cuando tuvo su primera niña, Aislinn... le fui conociendo a las mujeres y a los hijos. Éramos compas; yo estaba casada con Sergio Catalán y él estaba con Sarah Bustani. Cada quien tenia su cada cual en la primera temporada (de la Familia P. Luche)”, dijo sobre cómo conoció al también productor mexicano.

Luego, Dalila detalló cómo fue su acercamiento romántico con el comediante: “Yo me divorcié en agosto y a los 3 días el señor me estaba invitando a salir. Ya habíamos platicado del tema y le dije: ‘Aguántame tantito porque no me he divorciado’, y de nada sirvió porque, a la hora de la hora, acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio y no fue así”.

“Era muy buena relación, muy difícil relación, de gran aprendizaje. Sentí que estaba yo... mi primer matrimonio fue tan divertido, tan chingón, que sentí que salí de Castorcitos para entrar a las Grandes Ligas, porque acá había muchas responsabilidades, porque era el señor actor, el señor director, el señor actor... El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande. Y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”, reveló.

Por último, la famosa reveló lo que paulatinamente acabó con la relación: “Me sentía en una escuelita de aprendizaje, porque sentía que era su asistente ejecutiva, su secretaria, su ama de llaves, su novia, su amante su actriz... sentía como que tenía muchísimas obligaciones. En el momento que estuve con él nunca lo vi feliz al 100. Dios quiera que hoy sea feliz al 100”.

VIDEO RECOMENDADO

Eugenio Derbez y Consuelo Duval de “La Familia P. Luche” hablan de su incontinencia

Eugenio Derbez y Consuelo Duval de "La Familia P. Luche" hablan de su incontinencia