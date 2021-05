Ha pasado un año desde la operación que le cambió la vida a la modelo colombiana Daniella Álvarez. Fue su novio, Lenard Vanderaa, quien la acompañó en su proceso de recuperación tras perder la pierna izquierda.

Sin embargo, hace meses empezaron las sospechas de una ruptura amorosa entre ambos personajes. Pese a que ninguno de los dos ha confirmado el rumor, la actual presentadora del “Desafío 2021: the box” dio a entender en una publicación que ya no están juntos.

Ante ello, el actor español decidió romper su silencio y contó en su cuenta de Instagram lo que sucedió entre ambos. Reveló que, al inicio del proceso de Alvarez, él recibió muchos mensajes de apoyo, pero cuando regresó a España fue víctima de mucho odio en redes sociales.

“Hay muchos mensajes que he recibido durante meses, día tras día, de muchos insultos, falta de respeto, incluso de amenazas en contra de mi persona”, afirmó.

Sin embargo, según dijo, el hecho no quedó ahí, ya que dichos seguidores también llegaron a acosar a su madre y hermana. Por su lado, afirmó que se fue de Colombia por trabajo y difíciles momentos de su familia.

“Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores... No me entra a mí en mi cabeza cómo la gente puede decir esto. Yo sé que es muy fácil estar desde casa, en el sofá y, a través de una pantalla, decir todas estas barbaridades , insultar, faltar al respeto, pero no es así”, sentenció muy molesto.

Ante los hechos, la misma Daniella le dejó un mensaje en redes sociales para recordarle lo bueno que fue con ella. “Fuiste, eres y serás alguien muy importante para mí. Solo gratitud por todo lo que has hecho en mi vida”, comentó .

