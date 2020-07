¡FIN A LOS RUMORES! Luego de que Sebastián Yatra finalizara su relación con Tini Stoessel, muchos fans atacaron a Danna Paola y la acusaron de ser la manzana de la discordi. Sin embargo, la mexicana aclara los rumores luego de que ambos se unieran para el lanzamiento de su nueva canción ‘No bailes sola’.

En una entrevista para Grupo Fórmula, Danna Paola comentó que siempre la involucran con las personas con las que trabaja. Debido a esto, la cantante indica que Sebastián Yatra es solo su amigo y sale con otra persona que no es pública.

“Normalmente, siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás, de qué puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal”, precisó.

Danna Paola y Sebastián Yatra lanzaron su nueva canción "No bailes sola" el jueves pasado. (Instagram: @dannapaola / @sebastianyatra).

Pese a que menciona que tiene ‘mala fama’, Danna Paola deja en claro que, al parecer, ya tiene nueva pareja y no es el cantante colombiano con el que ha colaborado musicalmente.

“Soy súper reservada con mis relaciones personales (...) es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas (...) Yo estoy saliendo con una persona y... a ver, no es Sebastián”, dijo la cantante.

Finalmente, Danna Paola envió buenos comentarios sobre Sebastián Yatra con quien estrenará un nuevo videoclip este miércoles 22 de julio.

“Hay una relación de trabajo, de respeto (con Yatra) Creo que no está padre que si estás saliendo con alguien estén estos dichos por fuera. Ya lo hemos tratado de explicar 20 mil veces”, precisó.