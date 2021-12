El cantante venezolano Danny Ocean, quien hace algunos meses apoyó a Mike Bahía en el programa “La Voz Perú”, sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo tema “Rubia sol morena luna V2″, donde explora un nuevo género musical: el rock. Además, el tema llega acompañado de un potente videoclip.

La canción, cuyo título se inspira en el éxito de hace una década “Rubia Sol Morena Luna” de la banda Caramelos de Cianuro, presenta una temática diferente a la versión original y una interpretación que rinde homenaje a la famosa agrupación de Venezuela.

“El tema nace en un viaje que hice a Santo Domingo. Me quedé un mes en República Dominicana, y dentro de la locura de querer hacer música, invité a un productor amigo mío dominicano que se llama Diego Raposo, y al coproductor Juan Andrés Benítez. Habíamos trabajado par de canciones antes y Diego tenía esa pista y me la envío. Me gustó y saqué el coro: ‘rubia, sol, morena, luna, no confío en ninguna’. Cuando sale la melodía, me sentí feliz porque sabía que era algo especial”, contó Ocean a través de un comunicado.

“Me parece un título espectacular, aparte de que es una canción que fue parte de mi generación en Venezuela. Es un grupo que siento que ha tenido una huella muy importante, no nada más en mí, sino en la música, en el rock latino en general”, añadió el cantautor venezolano.

Con esta canción, Danny Ocean continúa afianzando su carrera. En octubre lanzó el sencillo “Dorito & Coca-Cola”, con la colaboración de la rapera dominicana Tokischa. Además, cuenta con colaboraciones importantes como “Cuántas veces” junto a Justin Quiles, “Tú no me conoces” con Tini, y “Apartamento”.

El cantante venezolano, cuyo éxito internacional “Me Rehúso” figura entre sus mayores logros, se prepara para el lanzamiento de un segundo álbum que podría ver la luz para mediados del próximo año.

