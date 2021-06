Demi Lovato atraviesa un gran cambio dentro de su vida personal y musical. Hace unas semanas señaló al mundo entero que no se identifica con el género femenino y se considera no binaria.

Es así que en una transmisión en vivo de “Fire Drill Friday”, programa de Jane Fonda, contó qué fue lo que la llevó a dicha conclusión.

Lovato comentó que esta verdad llegó a ella “después de años de vivir su vida para otras personas, tratando de hacerse más pequeña para el patriarcado”.

“Cuando me di cuenta de eso, pensé: ‘¿cuáles son las formas en que el patriarcado me ha estado frenando?’”, reflexionó.

La ex estrella de Disney afirmó que el patriarcado le decía qué tenía que hacer como mujer, qué era lo que le debía gustar. “No tener grandes sueños y no alzar la voz. Algo para lo que no sirvo porque soy demasiado sincera”, argumentó.

Es así que tras varios meses de autorreflexión y sanación, Lovato tuvo la revelación de ser no binaria y espera que más personas entiendan su proceso. “Creo que todo lo que puedo animar a la gente es encontrar más compasión y tener más empatía por los demás”, añadió.

Asimismo, Lovato reveló que romper su compromiso con Max Ehrich en el 2020 la llevó a darse cuenta de su identidad de género.

“El año pasado, estaba comprometida con un hombre, cuando no funcionó, pensé: ‘Esta es una gran señal’. Pensé que iba a pasar mi vida con alguien. Ahora que no iba a hacerlo, sentí esa sensación de alivio de poder vivir mi verdad”, añadió.

Por el momento, la intérprete de “Dancing with the devil” afirma sentirse más auténtica y fiel a lo que es desde que dio a conocer su verdadero género.

