Tras la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Oscar, el actor de Hollywood, Denzel Washington se animó a comentar sobre lo ocurrido, luego de ser él quien consoló al protagonista de ‘Yo robot’ en plena ceremonia.

“Bueno, hay un dicho, ‘Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal’. El diablo dice: ‘Oh, no, déjalo en paz, es mi favorito’. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche”, dijo Denzel Washington en la cumbre de liderazgo del autor y obispo TD Jakes este sábado por la mañana, tal como publicó la web del semanario estadounidense Variety.

Como se recuerda, Denzel se acercó a Will en la pausa comercial de los Oscar para calmarlo y consolarlo por lo que había sucedido. Así lo confirmó Smith durante su discurso al recibir una estatuilla: “En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti”.

“¿Quiénes somos nosotros para condenar?”

“Afortunadamente había gente allí. No solo yo, sino otros, Tyler Perry (publicista de Wil Smith), vinieron inmediatamente conmigo. (Dije) algunas oraciones. No quiero decir de lo que hablamos, pero allí, pero por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros se va. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de la situación, pero sé que la única solución era la oración, como yo lo veo”, añadió Washington el sábado.

Luego de este lamentable hecho, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas inició una investigación y Will Smith, este último viernes, renunció a ser miembro de la Academia.

“La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa... Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”, lamentó en su comunicado.

