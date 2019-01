¡Confirmado! Anne Hathaway revela que “El diario de la princesa” tendrá una tercera parte | VIDEO

Han pasado 18 años desde que se estrenó la primera entrega de “El diario de la princesa” y 14 de la secuela titulada “El diario de la princesa: Compromiso real”, pero los fanáticos no se han olvidado de la película protagonizada por Anne Hathaway y siempre han reclamado una más.

Y eso no estaría lejos de volverse una realidad, pues fue la propia Anne Hathawey la que confirmó, durante una entrevista en el programa “Watch What Happens Live With Andy Cohen” donde se presentó la noche del último jueves, que habrá una tercera parte de la exitosa cinta.

Al ser consultada sobre el particular por uno de los televidentes que llamó al espacio que se transmite por Bravo TV en Estados Unidos, Anne Hathaway respondió bastante emocionada: “Hay un guión para la tercera película (…) Yo lo quiero hacer”. Asimismo, reveló que Julie Andrews también actuará en la cinta.

“Julie (Andrews) también quiere hacerlo y Debra Martin Chase, nuestra productora, también”, manifestó, no sin antes hacer una precisión: “Todos realmente lo queremos, es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto porque lo amamos tanto como ustedes lo aman”.

“Es tan importante para nosotros como para ustedes y no queremos entregarles algo hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello”, finalizó y evitó dar detalles sobre quien sería el director de este nuevo proyecto ya que Garry Marshall, quien estuvo a cargo de las dos cintas anteriores, falleció en 2016.

Según lo que dejó entrever Anne Hathaway, el elenco ya estaría listo para empezar con las grabaciones; sin embargo, la producción estaría a la espera de la luz verde de Disney para iniciar el tan esperado proyecto.