La youtuber Dina Stars, cuyo nombre de nacimiento es Dina Fernández, se convirtió en tendencia en estos días a raíz de su detención en Cuba mientras concedía una entrevista al programa Todo es mentira. A continuación, repasamos toda la historia de este caso que ha tenido un final satisfactorio con su liberación.

Tras dos días de encierro, la ‘influecer’ colgó un video en Instagram en el cual daba a conocer que había sido liberada por la policía cubana, la cual la detuvo por promover las protestas en la isla.

¿Quién es Dina Stars?

Dina Stars es una joven cubana y feminista, según como ella se autodefine. Es popular en redes sociales como YouTube e Instagram. Sus contenidos le han permitido ganar notoriedad como influencer y también tuvo un rol como actriz en ’10Lx’.

¿Cómo fue la detención de Dina Stars?

Todo ocurrió mientras Dina Stars realizaba una entrevista para un programa del Canal 4. Ella venía opinando sobre la situación en Cuba a raíz de las históricas protestas cuando interrumpió su participación a raíz de la intervención de agentes cubanos.

“Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”, señaló la youtuber que criticaba las acciones del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Si bien no se apreció durante la transmisión en vivo los rostros de las policías, imágenes de amigos suyos permitieron ver cómo era escoltada afuera de su vivienda, desbaratando así los rumores de que la intervención era ficticia.

¿Qué decía la policía sobre la detención de Dina Stars?

Ante ello, Todo es verdad, espacio de Mediaset, decidió indagar por su estado y consultó con la comisaría de Zapata, la cual no le dio luces al respecto, lo cual preocupó más a sus seguidores.

“Esa mujer por la que está preguntando no ha llegado aquí en ningún momento. Si le dijeron que estaba aquí, le informaron mal, porque aquí no se ha traído a ninguna ciudadana con esas características que usted me está indicando”, señalaron las fuerzas del orden.

Liberación de Dina Stars

A través de su cuenta de Instagram, Dina Stars reveló este miércoles 14 de julio que fue liberada y dio más avances de su caso. Así, la youtuber reveló que había sido detenido por el cargo de instigación a delinquir. Además, solicitó que se detengan los ‘fake news’ sobre su historia.

“Acabo de entrar por la puerta de mi casa. Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por promover las campañas de manifestación, pero no me trataron mal. No me torturaron, me trataron bien. Ya estoy en casa y estoy bien”, sentenció.