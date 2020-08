Luego de que se conociera que Televisa y otros 20 canales alrededor del mundo ya no difundirán los programas de ‘Chespirito’, los hijos del fallecido acto Ramón Valdés más conocido como ‘Don Ramón’ lamentaron esta decisión.

Carmen y Carlos Valdés se animaron a hablar para las cámaras del programa mexicano ‘Ventaneando’ de TV Azteca, donde expresaron su pesar por esta triste noticia pero aclararon que no saben que hay detrás de esta decisión.

“En más de 20 países retiraron la transmisión de los programas de ‘Chespirito’ cosa que me causa mucha tristeza”, señaló Carmen Valdés.

Mientras que su hermano Carlos hasta se le quebró la voz al dar su opinión. “Estamos en shock porque no fue algo que dijeran ‘hasta tal día no habrá los programas’, hasta en YouTube los han quitado. No sabemos si son por razones económicas o por los derechos. Es muy triste porque la gente ama ese programa. No sabemos qué hay detrás de esto pero me duele mucho”.

Además, Carmen aclaró que la compensación económica que recibía su familia por la retransmisión de los programas era ínfima, incluso lo calificó como “un porcentaje de risa” porque estaba basado en el contrato que hizo Ramón Valdés. “Aquí los que ganan son otros”, añadió.