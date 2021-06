¿EN BUSCA DE NUEVO DORAMA? El catálogo en Netflix es amplio y para todos los gustos, esta vez la plataforma de streaming tiene novedades en producción de dramas coreanos que están haciendo vibrar a su público.

El mes de julio viene con todo en nuevos lanzamientos, desde el regreso de Park Jinyoung a ‘The Devil Judge’ a Jun Hi Hyun en la tercera temporada del drama ‘Kingdom: Ashin Of The North’.

Aquí te contamos cuáles son los títulos que se estrenan este mes de julio y que te hará disfrutar de diferentes emociones:

YOU ARE MY SPRING

“You are my spring” es el nuevo drama que cautivará tu corazón y que se estrena este 5 de julio. Seo Hyun Jin y Kim Dong Wook son los actores que protagonizarán esta historia que se centra en un romance al interior de un edificio donde ha ocurrido un asesinato.

THE DEVIL JUDGE

Este drama coreana se estrena el 3 de julio y será protagonizado por Kim Ga On y Kang Yo Han. La sinopsis narra la creación de un reality show por parte de un uez que castigará sin piedad alguna a quienes violen la ley, sin embargo, la historia va revelando secretos.

THE SECOND HUSBAND

Este dorama abarca a la comedia y el romanticismo a través de Bong Seon HWa, cuya joven pierde a su familia y promete venganza para los responsables. Se estrenará el próximo 5 de julio.

KINGDOM: ASHIN OF THE NORTH

Este drama se estrena el 23 de julio y lo podrás ver a través de Netflix. Esta tercera temporada nos mostrará detalles detrás de Ashin, la protagonista de la serie. También se conocerán los cambios alrededor de su personaje.

POLICE CLASS

Estrenándose el 26 de julio, este drama, cuyos protagonistas son Cha Tae Hyun, Jung Jin Young y Krystal, narrará la historia de un hombre con una impresionante habilidad física y mental que lo llevó a trabajar por muchos años como miembro de la Policía de Corea del Sur.