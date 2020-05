El actor Eduardo Yáñez conversó mediante las redes sociales con su colega y amiga María Conchita Alonso en una trasmisión especial que hizo la cantante.

Mediante esta reunión virtual que tuvieron los famosos, Yáñez se mostró bastante nostálgico por el fallecimiento de su madre quien perdió la vida hace algunos meses.

“Ahora con la cuarentena mucha gente se ha dado cuenta de cuánto deben amar a sus seres queridos, yo perdí a mi madre hace unos meses y ahora más que nunca en la vida me doy cuenta de lo que ella era para mí, de la falta que me hace, o sea, tantos años de tenerla y jamás supe cuánta falta me iba a hacer, hasta que sucedió", confesó.

Agregó: "esto me ha dado la oportunidad de encontrarme a mí mismo, ser más condescendiente conmigo, porque soy muy exigente. Es un momento que ya no cuento con una familia; mi hijo y yo estamos muy distanciados, y más me aferro a mi trabajo, y de alguna forma envidio, pero veo con buenos ojos a todas las demás familias y sólo me queda decirles: júntense más, quiéranse más”.

A su vez, durante esta conversación María Conchita Alonso aprovechó para aclarar que jamás han tenido una relación amorosa. “Yo sé quién eres, sé tu corazón, nunca hemos sido pareja en la vida real pero hemos conversado mucho y compartido bastante”.

