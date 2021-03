“El Chavo del Ocho” es la famosa comedia de la televisión mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños y producida por Televisa. Se emitió como una serie independiente el 26 de febrero de 1973 y finalizó el 7 de enero de 1980. La serie ganó enorme popularidad en Hispanoamérica, Brasil, España y otros países.

El tema principal de la serie es “El elefante nunca olvida”, de Jean-Jacques Perrey, basado en la Marcha turca Op de Ludwig van Beethoven. El programa sigue las aventuras del personaje principal, un pobre huérfano apodado “El Chavo”, interpretado por el creador del programa, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, y sus amigos, que a menudo causan conflictos.

Esos conflictos siempre fueron de carácter cómico, entre él y los demás habitantes de un complejo habitacional ficticio para personas de bajos ingresos, o, como se llama en México, vecindad. La idea del espectáculo surgió a partir de un boceto realizado por Gómez Bolaños donde un niño de 8 años compitió con un vendedor de globos en un parque, dicho boceto salió al aire por primera vez el 27 de abril de 1972.

El espectáculo centró gran importancia en la desarrollo de los personajes, a los que se les asignó una personalidad distintiva. Desde el principio, Gómez Bolaños decidió que El Chavo estaría dirigido a un público adulto, aunque el programa en sí era sobre adultos interpretando a niños, ahí él con su interpretación logró ganarse el corazón de todos.

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE NIÑO DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

Roberto Gómez Bolaños de niño. (Foto: Archivos Excelsior)

Roberto Gómez Bolaños, nació el 21 de febrero de 1929 en la gran Ciudad de México, sus padres fueron Francisco Gómez y Elsa Bolaños Cacho. Compartió vida con sus dos hermanos; Francisco y Horacio con los que se crio. Su familia era muy unida y no fue sino hasta el fallecimiento de su padre que las cosas cambiaron.

La causa de la muerte de su padre fue por un derrame cerebral causa de padecer sífilis, el fallecimiento de Francisco Gómez se dio cuando Roberto solo tenía 6 años de edad. A esa edad y por la situación económica que estaba padeciendo su familia fue que tuvo su primer contacto con el mundo artístico ya que sin pensarlo se acerco a un circo cerca de su casa.

El chapulin, uno de las interpretaciones de Roberto Gómez Bolaños. (Foto: Televisa)

Justo ahí poco a poco conoció como quienes ahí trabajaban lograban darle vida a sus personajes, cosa que le llamó gran atención en su interior. De pequeño Roberto no tuvo una salud plena, se llegó a pensar que no iba a poder nacer, pero su tío médico logró traerlo al mundo. Su niñez no fue para nada fácil.

Tras perder a su padre continuó su vida en familia pero 4 años más tarde, Roberto a sus 10 años tuvo que abandonar la escuela por aproximadamente un año para poder tomar tratamiento y recuperarse. Esto a causa de haber sido mordido por un perro que había adoptado a lo que luego le tuvieron que inyectar al rededor de unas 20 veces en el estómago para su tratamiento antirrábico.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza (Foto: Instagram)

Su vida siguió avanzando, incursionó en el futbol por un par de años, hasta que comenzó en la universidad para estudiar ingeniería, cosa que para poder terminarla comenzó a buscar empleo. Consiguió para el puesto de aprendiz de radio y televisión. Poco a poco fue escalando hasta poder ayudar con los libretos de Pedro Vargas.

Logró grandes cosas como escritor y poco a poco fue incursionando en la actuación, cosa que le abrió otras puertas en su carrera para llegar hasta donde llegó. Por suerte no presentó más problemas de salud, logrando tener una vida plena hasta su vejez. Hoy por hoy Roberto Gómez Bolaños es recordado a nivel mundial.