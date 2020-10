Carmen Aub se convirtió en otra de las actrices que tomó la decisión de quitarse los implantes de senos. A través de un video en su cuenta de Instagram, la intérprete de Rutila Casillas en “El señor de los cielos” informó a sus seguidores que pronto pasará por el quirófano.

De esta manera, la histrión mexicana se une a Michelle Renaud, Thali García, Maritza Bustamante y otras más que también han optado por sacarse sus implantes. A continuación, te contamos sus razones.

Su primer trabajo en telenovelas fue con la producción Donde está Elisa? (2010), interpretando a Flor Cáceres (Foto: Carmen Aub / Instagram)

¿POR QUÉ TOMÓ ESTA DECISIÓN?

La actriz dijo que su decisión se debe a las últimamente investigaciones sobre síntomas asociados a la enfermedad por implantes mamarios.

“Hace 10 años los que me vieron pasar de ‘¿Dónde está Elisa?’, de ‘Niñas mal’ a de repente un pequeño cambio en ‘Esperanza del corazón’ sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, mucho más por el medio en el que yo me desenvuelvo”, comenzó a contar.

Pero luego de pensar mucho y debido a que ya los tiene hace una década, decidió quitárselos, toda vez que al indagar se enteró de los males que provocan estas intervenciones.

Una semana después de haber concluido las grabaciones de ¿Dónde está Elisa?, partió hacia Bogotá, Colombia para trabajar en su debut protagónico en la telenovela Niñas Mal (Foto: Carmen Aub / Instagram)

“La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más pequeñas o quitármelos por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama Breast Implant Illness (enfermedad de los implantes mamarios), que tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar”, precisó.

Si bien, no especificó cuándo pasará por el quirófano, aseguró que la decisión está tomada, luego del trabajo interno que hizo durante la pandemia.

“Creo que tengo muchos de los síntomas que tiene [la enfermedad] porque además con los años se va empeorando lo de los implantes, entonces ustedes son como mi segunda familia, se los quería compartir, igual es como algo que iba a ser un poco obvio”, dijo.