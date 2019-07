Elvis Crespo está de cumpleaños y este es un repaso por sus más pegajosos temas | VIDEO

Es muy probable que a finales de los 90 hayas bailado y coreado una canción que a la letra dice “Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez” , un merengue interpretado por el cantante Elvis Crespo, quien hoy está de cumpleaños.



Este merenguero estadounidense de origen puertorriqueño, es uno de los principales exponentes de este ritmo tropical y para festejar su onomástico número 48, repasaremos sus más conocidas canciones.



Así que alista tus mejores pasos de baile, porque estamos seguros que este reencuentro musical te hará mover los pies de principio a fin.



Suavemente

Lanzado en 1998, fue el primer éxito del cantante y desde que empezó a sonar en las emisoras radiales, se ganó el gusto del público. Incluso, era infaltable en fiestas y discotecas.

“Suavemente es como mi Mona Lisa: cuando yo me vaya, esa canción se va a quedar (...), esa es una auténtica bendición", declaró Crespo a la agencia Efe en marzo de este año al ser consultado sobre sus nuevos planes musicales.



Tu sonrisa

“Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. ¿Será tu sonrisa?, ¿será tu sonrisa?”, es la introducción y coro de este pegajoso merengue lanzado en julio de 1998.

En su sexta semana de lanzamiento, Tu sonrisa se apoderó del primer lugar del Hot Latin Track, en Estados Unidos, la lista más importante de las canciones latinas y hasta la fecha, es bailada en discotecas.



Píntame

Con el éxito asegurado, en 1999 Elvis lanzó su segundo álbum ‘Píntame’, donde la canción promocional del mismo nombre, se ganó el gusto popular y en pocos días, se convirtió en la favorita de diversas emisoras radiales de América Latina.

“Quiero su carita, pintada en mi corazón y le dije al pintor, que no se pueda borrar (...) Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle, píntame sus ojitos para que me puedan mirar (…)”, es el coro de la canción que este año fue incluida en el disco de Gabriel, un joven merenguero dominicano, quien decidió revivir este clásico de Crespo y no dudó en grabarlo junto a él.



La foto se me borró

Llegó el nuevo milenio y en 2007, el merenguero estrenó esta contagiosa canción llena de alegría, la cual te invita a bailar desde que la escuchas.



Con letra sencilla, este tema narra la historia de un muchacho que se tomó una fotografía con la chica que le gusta, pero después de unas horas, la instantánea se borró de su celular. Su único propósito, luego, era volver a retratarse con la jovencita.



Me gusta

En 2009, Elvis sacó al mercado musical Me gusta, una pegajosa canción que combinaba diversos ritmos latinos que dieron como resultado un tema muy alegre y pegajoso.

Esta canción tuvo gran aceptación popular. Incluso, el cantante peruano Tommy Portugal grabó el mismo tema en cumbia y rápidamente, se convirtió en un éxito rotundo.



Sopa de caracol

Conocido por las participaciones con otros cantantes, Pitbull buscó a Elvis Crespo y en 2013 reditan un clásico del merengue de 1991: Sopa de caracol, el icónico tema de Banda Blanca.



Esta canción fue grabada con toques de trap mezclados con merengue, teniendo un pegajoso tema como resultado final, simplemente espectacular que te hará mover la cintura en todo momento.