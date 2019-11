Estefanía Villarreal: la recordada ‘Celina’ de “Rebelde” se ha convertido en una cotizada modelo curvy

“Rebelde” acaba de cumplir 15 años desde su estreno y los fans siempre recordarán las aventuras del grupo RBD que fue conformado por Anahí (Mía Colucci), Alfonso Herrera (Miguel Arango), Dulce María (Roberta), Christopher Uckermann (Diego), Maite Perroni (Lupita) y Christian Chávez (Giovanni). A lo largo de los 400 capítulos que tuvo esta telenovela juvenil mexicana, se sumaron muchos jóvenes actores que marcaron un antes y después en su carrera y una de ellas es la intérprete EstefanÍa Villarreal.



La recordada ‘Celina’ siempre fue blanco de bullying en el 'Elite Way School’ por el sobrepeso que sufría, pero a pesar de eso, el personaje que interpretaba Estefania Villarreal logró cumplir muchas metas que volvió a este personaje muy popular entre los fans de “Rebelde”.

La mejor amiga de ‘Mía Colucci’ sorprendió mucho después del fin de la telenovela, ya que siguió con su carrera de actriz y participó en novelas como “Yo no creo en los hombres” y “Mañana será otro día mejor”.



A la par, comenzó a cambiar sus hábitos alimenticios y cuidar su imagen, ya que además de la actuación, el modelaje es otra de sus pasiones, así que EstefanÍa Villarreal ha decidido dejar de lado las telenovelas y dedicarse íntegramente a las pasarelas como modelo curvy.

Estefanía Villarreal se ha convertido en una de las modelos más cotizadas de México (Foto: Instagram)

LA NUEVA VIDA DE ESTEFANÍA VILLARREAL

La actriz de 32 años ha decidido dedicarse por completo al modelaje y alentar a las mujeres con sobrepeso para que no se rindan y cumplan todas sus metas.



Estefanía Villarreal es imagen de importantes marcas con gran prestigio a nivel internacional. La modelo de talla grande ha desfilado en reconocidas pasarelas, como la Mercedes - Benz Fashion Week México, considerada como el evento más importante de moda de este país.



“Modelar para mí es más que ponerse ropa y maquillaje increíble, es arte, es expresión, es salir ahí, enfrentarte a tus miedos e inseguridades, vaciarte de complejos, caminar con toda la seguridad que tengas y por último disfrutar”, escribió la modelo en sus redes sociales.

Estefanía Villarreal compartió un mensaje motivador en su redes sociales y sus fans la han felicitado (Foto: Instagram)

Estefanía Villarreal se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jovencitas que como ella no cumplen con los estrictos cánones de belleza que impone la sociedad y más de una vez han vivido situaciones terribles.



“Primero que nada define perfecto. Ya que lo tengas claro te comparto algo que a mí me funciona. Me gusta ocuparme en lo que yo pienso de mí, no en lo que piensen, digan o hagan los demás”, le recomendaba días atrás a una fan que le pedía consejos para superar el miedo al qué dirán ya que quería ser actriz y reconocía que no tenía el cuerpo ‘perfecto’.