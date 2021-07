“Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo”, dice el coro de una canción que se hizo famosa en su voz, considerada una de las más populares del 2020. Tras el éxito de dicho tema, el cantante colombiano Feid estrena su nuevo sencillo ‘Fumeteo’ con el que vuelve a los inicios del reggaetón de la vieja escuela de la mano con una propuesta innovadora.

Trome participo en la rueda de prensa que brindó Feid a medios peruanos en la que dio detalles de su nuevo tema al que considera uno de los más importantes de su carrera. Asimismo, el cantante señala que prefiere concentrarse más en su esencia que en el número de reproducciones que puedan generar sus canciones.

“No le presto mucha atención a los views pero definitivamente es bonito cuando uno ve cientos de millones en una de sus canciones, eso es una bendición, eso deja saber que con la canción está pasando algo. Uno siempre quiere que la canciones lleguen a muchas personas pero a veces el proceso de que una canción se vuelva conocida o es muy rápido o lento”, indicia a Trome.

ENFOCADO

Según cuenta, el objetivo de su carrera no se enfoca únicamente en el éxito de la canción pues es consciente de que el proceso puede ser muy lento, muchas veces. Al respecto, señala que se concentra en su proyecto para seguir captando nuevos seguidores.

“No le doy mucha mente a eso, porque viviría muy estresado, pero lo que si les presto atención es en hacer música que a mi me gusta, que me sienta bien, sacándola cantándola, ya con eso vendrán números y lo que sea. Primero, para mí, es sentirme bien con mi proyecto y como artista para captar oyentes nuevos. Se va a demorar a veces un poco, otras veces más rápido, pero me lo llevo muy chilling”, añadió.

Es importante precisar que Feid ya ha alcanzado certificaciones de multiplatino y acumula más de 1 billón de visitas. En Spotify, supera los 8 millones de oyentes mensuales en su carrera prometedora.