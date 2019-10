"El final del paraíso": la actriz Catherine Siachoque volvió a la universidad a los 47 años

Catherine Siachoque o mejor conocida como “Doña Hilda” de la serie“El final del paraíso” ha sorprendido a sus más de cuatro millones de seguidores al anunciar que ha regresado a las aulas y que su edad no ha sido impedimento para seguir cumpliendo sus sueños.



La actriz colombiana cuenta con más de 20 años de exitosa trayectoria artística y ha participado en más de 15 telenovelas de las cuales la mayoría ha sido la villanada de la historia y esto le ha favorecido para ganar diversos premios del medio.



La querida “Doña Hilda” ha decido seguir con sus sueños a sus 47 años, así que ha puesto una pequeña pausa a su carrera como actriz para darle paso a los estudios en la universidad.



LA EDAD NO ES IMPEDIMENTO PARA SEGUIR ESTUDIANDO

Catherine Siachoque se encuentra muy ilusionada con su nueva vida como estudiante universitaria, la actriz colombiana compartió esta preciosa noticia con sus seguidores a través de las redes sociales.



“Sí señores ahora soy una estudiante. Muchos me preguntaban por qué he estado un poco ausente los últimos meses pues aquí está la razón. Comencé a estudiar en la universidad”, informó Siachoque.



La actriz colombiana ha confesado que no fue fácil regresar a las aulas después de muchos años. Ella dice que estaba desacostumbrada y desactualizada, pero es una de las cosas que ha logrado llenarla de mucha felicidad.



“Siempre es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. Me ha tocado durísimo, estaba desacostumbrada y desactualizada, pero soy feliz”, aseveró Siachoque.



Una felicidad que se refleja en la foto que compartió la actriz en Instagram en la que podemos verla con un look de lo más casual mientras carga una mochila en uno de sus hombros.